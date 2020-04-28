Сервис для групповых звонков появится на Facebook, Instagram и WhatsApp

В связи с тем, что из-за пандемии коронавируса работа и обучение перешли из оффлайн в в онлайн режим, сервисы с для видеозвонков стали пользоваться большой популярностью, в частности – Zoom.

В Facebook объявили о запуске сервиса для групповых звонков Messenger Rooms, о чем компания сообщила на сайте.

Facebook предлагает возможность для участия в видеозвонке 50 человек одновременно, и что важно – без временного ограничения. Сравните с Zoom: до 100 человек могут участвовать в видеозвонке одновременно, но сессия ограничена 40 минутами.

Чтобы организовать групповой звонок, нужно иметь аккаунт в Facebook или Facebook Messenger. Очень удобно, что к звонку могут присоединиться и те пользователи, у кого нет профиля Facebook. Организатор видеозвонка сможет удалять из него пользователей или ограничивать их доступ.

У Instagram и WhatsApp также появятся групповые звонки. Пока известно, что видеозвонках WhatsApp смогут участвовать одновременно до 8 человек.