Президент выступил с заявлением по случаю освобождения из российских тюрем Пола Уилана, Эвана Гершковича, Алсу Курмашевой и Владимира Кара-Мурзы, пишет VOA.

Президент Джо Байден выступил в четверг с заявлением по случаю освобождения из российских тюрем Пола Уилана, Эвана Гершковича, Алсу Курмашевой и Владимира Кара-Мурзы.

«Сегодня трое американских граждан и один обладатель постоянного вида на жительство в США, которые были неправомерно заключены в тюрьму в России, наконец-то возвращаются на родину: Пол Уилан, Эван Гершкович, Алсу Курмашева и Владимир Кара-Мурза», – констатировал президент.



«Договоренность, которая позволила добиться их освобождения, стала дипломатическим прорывом, – подчеркнул глава Белого дома. – В общей сложности мы вели переговоры об освобождении из России 16 человек, в том числе пяти гражадн Германии и семи граждан России, которые были политическими заключенными в собственной стране. Некоторые из этих женщин и мужчин несправедливо удерживаются в течение многих лет. Все они пережили невообразимые страдания и неопределенность. Сегодня их страдания закончились».



Байден выразил признательность союзникам США, которые, как он отметил, «были с нами в течение трудных и сложных переговоров во имя достижения этого результата, – включая Германию, Польшу, Словению, Норвегию и Турцию. Это яркий пример того, почему в этом мире так важно иметь друзей, которым вы можете доверять и на которых можно положиться. Наши альянсы делают (положение) американцев безопаснее».



«Позвольте мне четко заявить: я не остановлюсь в своих усилиях до тех пор, пока каждый американец, незаконно задержанный или удерживаемый в заложниках где бы то ни было в мире, не воссоединится со своей семьей, – подчеркнул президент. – Моя администрация к настоящему моменту вернула домой более 70 таких американцев, многие из которых находились в заключении еще до того, как я вступил в должность. Тем не менее, слишком многие семьи страдают и разлучены со своими близкими, и у меня как у президента нет более высокого приоритета, чем возвращение этих американцев домой».

«Сегодня мы празднуем возвращение Пола, Эвана, Алсу и Владимира и радуемся вместе с их семьями. Мы помним обо всех тех, кто до сих пор (остается) неправомерно задержанным или удерживается в заложниках где бы то ни было в мире. И подтверждаем наше обещание их семьям: мы помним о вас. Мы с вами. И мы никогда не перестанем работать над тем, чтобы вернуть домой ваших близких», – заявил Джо Байден.