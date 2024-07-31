Как Medi-Cal помогает пожилым калифорнийцам и инвалидам

В то время как Департамент здравоохранения (DHCS) продолжает преобразование Medi-Cal, он также работает над тем, чтобы пожилые люди и люди с ограниченными возможностями имели доступ к качественному и справедливому уходу. Для более чем шести миллионов калифорнийцев в возрасте 65 лет и старше, а также для более чем семи с половиной миллионов людей с ограниченными возможностями, получение необходимой им помощи не всегда легкий процесс.

DHCS расширил несколько программ, которые предоставляют такой расширенный уход и помощь, включая специальное медицинское питание, транспортировку на прием и обратно, уход на дому, изменение дома для удобства инвалидов и помощь в переходе к долгосрочному уходу.

Для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, которые имеют право как на Medi-Cal, так и на Medicare, теперь в 12 округах доступны двойные планы Medicare Medi-Cal, которые объединяют эти услуги в обеих программах. Кроме того, недавнее расширение программы Medi-Cal и отмена ограничений на активы, такие как банковские счета, имущество и второй автомобиль, помогают большему количеству людей претендовать на страховое покрытие Medi-Cal.

В ходе EMS брифинга для этнических СМИ 10 июня руководители DHCS и местные поставщики медицинских услуг рассказали, как программы Medi-Cal помогают пожилым людям и инвалидам Калифорнии вести более здоровый образ жизни дома.

Это шестой брифинг в серии брифингов, посвященных продолжающейся трансформации Medi-Cal, направленной на предоставление всем калифорнийцам комплексной медицинской помощи, выходящей за рамки кабинета врача или больницы и удовлетворяющей все их потребности в физическом и психическом здоровье.

По данным переписи населения США, по состоянию на 2021 год почти 6 миллионов калифорнийцев, или 15% населения штата, были в возрасте 65 лет и старше и, по прогнозам, к 2030 году это число вырастет до более чем 8,7 миллиона, или 20% населения штата. CDC https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/impacts/pdfs/California_Disability.pdf сообщает, что более 7,6 миллионов калифорнийцев имеют инвалидность.

“Medi-Cal помогает пожилым калифорнийцам и инвалидам через поддержку сообщества и расширенное управление медицинским обслуживанием (ECM), программы, которые соответствуют социальным факторам здоровья – таким как жилье, здоровое питание, доступ к языку и профилактическое медицинское обслуживание — в сообществах людей, чтобы они могли оставаться в наименее ограничительных условиях,” – сказала Дана Дарем, руководитель отдела качества и мониторинга управляемого медицинского обслуживания DHCS.

Она рассказала, что общественная поддержка включает в себя специально подобранное с медицинской точки зрения питание, транспортировку на прием и обратно, уход на дому, изменение дома для удобства инвалидов, помощь при переходе к долгосрочному уходу, психиатрическую помощь, лечение расстройств, вызванных злоупотреблением психоактивными веществами, и жилищную помощь.

“Исторически сложилось так, что в системе здравоохранения было сложно ориентироваться, особенно из-за изоляции пожилых людей и людей с ограниченными возможностями,” – продолжила она. “Благодаря ECM, представленной в январе 2022 года, участникам из группы высокого риска или людям со сложными потребностями (например, с проблемами деменции, психического здоровья и повседневной жизни) назначается ведущий менеджер по медицинскому обслуживанию, который помогает им ориентироваться в системе и получить доступ к Medi-Cal услугам. При необходимости эти руководители могут приехать на встречу с участником: например, пациент бездомный, инвалид или изолирован.”

“Для калифорнийцев, имеющих право на Medi-Cal и Medicare, федеральную программу страхования для пожилых людей и некоторых молодых людей с ограниченными возможностями, теперь в 12 округах https://www.dhcs.ca.gov/MCP-Transition/Pages/Notice-of-Additional-Information.aspx#:~:text=These 12 counties will have,%2Fmedi-medi-charts.также существуют двойные планы Medi-Medi, которые покрывают доплаты и услуги по обеим программам,” – сказала Анастасия Додсон, заместитель директора DHCS Управления инноваций и интеграции Medicare. “В 2026 году Medi-Medi будет доступна по всему штату.”

В настоящее время из 6,6 миллионов калифорнийцев, пользующихся программой Medicare, 1,6 миллиона также являются участниками программы Medi-Cal.

Анастасия Додсон добавила, что в январе 2024 года Medi-Cal отменила ограничения на активы, а это означает, что банковские счета, имущество или второй автомобиль не повлияют на право на участие в программе; теперь учитываются только доход и размер домохозяйства.

“С момента начала расширения Medi-Cal в 2022 году мы перешли от трех округов к девяти по всему штату, где мы предоставляем ECM и связь с общественными службами поддержки, такими как врачи, лица, осуществляющие уход, питание, транспорт, уход за пределами домов престарелых, изменение дома для удобства инвалидов, жилье, помощь в навигации и аренде,” — сказала Дженна ЛаПланте, старший директор программ управления уходом в Институте старения https://www.ioaging.org/ , который обслуживает около 1000 участников Medi-Cal.

“Это больше, чем мы когда-либо обслуживали, и мы ведем переговоры с планами здравоохранения о большем расширении,” — продолжила она. “Наем двуязычного, двунационального персонала из сообществ, которые мы обслуживаем, стал ключом к охвату сообществ, которые исторически не пользовались нашими услугами.”

“Например, мы наняли менеджера по уходу, говорящего на вьетнамском языке, который ездил в общественные центры в округах Сан-Хосе и Санта-Клара, где проживает большое количество населения. Мы получили огромный приток и смогли нанять больше сотрудников, говорящих на вьетнамском языке, что еще больше увеличило количество рекомендаций,” — объяснила ЛаПланте. “Сейчас мы делаем то же самое в округе Мерсед, размещая вакансии для испаноговорящих сотрудников.”

“Это недавнее расширение использования денег Medicaid для социальных детерминантов здоровья, таких как арендная плата за первый месяц и залог, является невероятно новым. Больше я такого нигде не вижу,” — добавила она. “Каждый штат может подать заявку на отказ от использования федеральных долларов не только на медицинские услуги. Кто-то делает так, кто-то нет… но здесь, в Калифорнии, мы на передовой.”

“У пожилых жителей Калифорнии и инвалидов риски для здоровья часто пересекаются во многих сферах жизни, а не только в проблемах с физическим здоровьем — например, если они бездомные, у них нет дохода, нет еды и им нужна инвалидная коляска,” — сказала Кэрри Мэдден, представитель программы директор организации по вопросам старения и инвалидности Центрального и Южного Лос-Анджелеса (ADRC), консультационной и справочной организации по социальным услугам.

“Что действительно помогло, так это возможность координировать действия и направлять их в службы, занимающиеся этими различными областями,” — продолжила она. “У нас нет неправильной двери. Люди, которые позвонят нам, получат какое-то направление, и мы будем следить за тем, чтобы они получали необходимые им услуги для жизни в домах престарелых и лечебных учреждениях, вернувшись в сообщество, из которого они родом. С учетом изменений в Medi-Cal, мы видим, что люди получают эту помощь гораздо быстрее.”

ADRC сотрудничает с “Сообществами, активно живущими независимо и свободно” https://calif-ilc.org/ (CALIF), одним из 28 центров независимой жизни в Калифорнии.

“Недавно мы заключили контракт со страховой компанией на предоставление этих новых программ Medi-Cal, таких как навигация по жилью или удержание жилья, вспомогательные технологии и постоянное ведение случаев, особенно для людей, часто обращающихся в отделения неотложной помощи,” – сказал Кит Миллер, исполнительный директор CALIF. “В CALIF, где 51% наших сотрудников — люди с ограниченными возможностями, такая трансформация Medi-Cal существенно помогла не допускать наших клиентов в учреждения и дома престарелых.”

Лилли Санчес, куратор в CALIF, поделилась историей о том, как эта трансформация изменила жизнь одного клиента из группы высокого риска, который часто находился в отделении неотложной помощи и собирался поступить в дом престарелых, прежде чем его направили в CALIF, что помогло ему зарегистрироваться в Medi – Cal и оставался в его сообществе в течение трех месяцев.

“Когда он пришел к нам, у него не было поддержки на дому, удостоверения личности штата Калифорния, и он не мог добираться до места, где оказывали необходимые ему услуги и обратно,” — объяснила она. “Мы смогли оформить для него документы и скоординировать наши социальные услуги с медицинским обслуживанием через план страхования.”

“Благодаря такой координации ухода он в настоящее время находится дома, у него есть поддержка на дому, у него есть еда, которая помогает ему перестать нуждаться в отделении неотложной помощи так же сильно, как раньше,” — продолжила Лилли Санчес.

“Это говорит о том, насколько важно не только иметь доступную медицинскую помощь, но и координировать ее со всеми другими социальными услугами, которые необходимы людям для здоровья,” — подытожила она. “Medi-Cal делает такую ​​координацию возможной.”

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.