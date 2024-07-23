Департамент юстиции США: RT разработала, а ФСБ запустила ботоферму с использованием ИИ для распространения дезинформации.

9 июля Департамент юстиции объявил об аресте двух доменных имен и обыске 968 учетных записей в социальных сетях, используемых российскими субъектами для создания ботофермы с использованием искусственного интеллекта (ИИ), которая распространяет дезинформацию в США и ​​за рубежом.

Согласно обнародованным показаниям, ботоферма в социальных сетях использовала элементы ИИ для создания фиктивных профилей, часто принадлежащих якобы американцам. Эти профили использовались для продвижения сообщений в поддержку целей российского правительства.

“Этими действиями Департамент юстиции сорвал поддерживаемую российским правительством пропагандистскую кампанию с использованием искусственного интеллекта по использованию ботофермы для распространения дезинформации в Соединенных Штатах и ​​за рубежом,” — заявил генеральный прокурор Меррик Б. Гарланд. “Поскольку российское правительство продолжает вести жестокую войну на Украине и угрожает демократиям по всему миру, Департамент юстиции продолжит использовать все наши законные полномочия для противодействия российской агрессии и защиты американского народа.”

“Сегодняшние действия представляют собой первый шаг в подрыве спонсируемой Россией ботофермы в социальных сетях с использованием генеративного искусственного интеллекта,” — заявил директор ФБР Кристофер Рэй. “Россия намеревалась использовать эту ботоферму для распространения зарубежной дезинформации, созданной искусственным интеллектом, масштабируя свою работу с помощью искусственного интеллекта, чтобы подорвать наших партнеров в Украине и повлиять на геополитические нарративы, выгодные российскому правительству. ФБР стремится работать с нашими партнерами и проводить совместные, последовательные операции, чтобы стратегически разрушить наших самых опасных противников и их использование передовых технологий в гнусных целях.”

Согласно судебным документам, ботоферма представляет собой усовершенствованный пакет программного обеспечения, позволяющий создавать ложные личности в социальных сетях, и улучшается за счет интеграции компонентов, содержащих ИИ.

Как указано в письменных показаниях, разработка ботофермы в социальных сетях была организована лицом, идентифицированным в России (Гражданин А). В начале 2022 года он работал заместителем главного редактора RT, государственной российской новостной организации, продвигающей кремлевскую пропаганду.

Утверждается, что по крайней мере, с 2022 года руководство RT стремилось к разработке альтернативных способов распространения информации помимо стандартных телевизионных выпусков новостей. Гражданин А возглавил разработку программного обеспечения, которое позволило создать и управлять фермой ботов в социальных сетях.

По плану, ботоферма создавала фиктивных онлайн-персонажей для учетных записей в социальных сетях, через которые RT или любой оператор ботофермы мог распространять информацию в широких масштабах. Разработка была осуществлена ​​гражданином Б и другими лицами.

В начале 2023 года с одобрения и финансовой поддержки Администрации президента РФ офицер ФСБ России создал и возглавил частную разведывательную организацию, в состав которой входили в том числе сотрудники RT, включая гражданина А. Согласно письменным показаниям, офицер ФСБ, Гражданин А и другие члены этой организации имели доступ к ботоферме социальных сетей.

Для регистрации фиктивных учетных записей в социальных сетях ботоферма использовала частные почтовые серверы, которые использовали два доменных имени, позднее конфискованных ФБР. Злоумышленники получили и контролировали доменные имена «mlrtr.com» и «otanmail.com» от американского провайдера.

Использование ФСБ американских доменных имен, чье программное обеспечение использовалось для регистрации ботов, нарушает Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях. А сопутствующие платежи за эту инфраструктуру нарушают федеральные законы о борьбе с отмыванием денег.

Расследование Департамента юстиции продолжается, его ведут Киберотдел национальной безопасности Управления национальной безопасности, прокуратура США по округу Аризона и прокуратура США по Северному округу штата Иллинойс при помощи со стороны отдела контрразведки и экспортного контроля Управления национальной безопасности.