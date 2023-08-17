Обман с предложением работы и другие мошеннические схемы в Интернете

Фейковые предложения о работе и схемы зарабатывания денег распространяются в Интернете, заманивая людей, которые мечтают начать свой собственный бизнес или отчаянно нуждаются в быстрых деньгах. Всплывающие объявления есть везде, от TikTok, Instagram и WeChat до онлайн-сайтов со списками вакансий. Иногда это неожиданное сообщение или электронное письмо: «Вы получили работу! Работайте из дома и зарабатывайте большие деньги!»

Поищите в Интернете слова «трейдинг» или «инвестиции», и вы будете засыпаны предложениями от самопровозглашенных экспертов, обещающих 20-30% прибыли за 1-3 месяца.

Как узнать, что, где предлагают настоящую работу или законную инвестиционную возможность, а где мошенничество? На еженедельном брифинге EMS 9 августа.

представители Федеральной торговой комиссии (FTC) рассказали новейших “трендах” мошенничества, нацеленные на всех нас, особенно тех, которые нацелены на определенные этнические группы, и обсудили, как они борются с мошенниками.

Основное правило, которое нужно применять: “если предложение выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой – бегите!”

“Существует целый ряд различных ужасных методов ведения бизнеса, которые используют мошенники,” — заявила Кати Даффан из отдела маркетинговой практики FTC. “Эти схемы оказывают невероятное влияние. Уже в этом году агентство представило 26 000 отчетов о мошенничестве, в которых описывается потеря 223 миллионов долларов из-за вековых предложений о работе и мошенничеств с “большими возможностями.”

“И это только те, о которых сообщалось FTC,” – отметила она, добавив, что меньше сообщений поступает от чернокожих или говорящих по-испански жертв. “Мы знаем, что это лишь часть того, что на самом деле происходит с людьми.”

Мошенничество варьируется от предложений того, что выглядит как возможность трудоустройства, до “мошенничества с тренерами”, которые утверждают, что быстро научат вас, как зарабатывать деньги, инвестируя в недвижимость, фондовый рынок или различные стратегии самозанятости и многое другое.

Она рассказала об одном таком мошенничестве, обнаруженным и закрытым FTC под названием “My Online Business Education”. Так FTC в прошлом году смогла вернуть 23 миллиона долларов людям, которых обманули, пытаясь научиться зарабатывать деньги. Подробнее о таких видах мошенничества можно узнать на сайте FTC (информация доступна на английском языке).

По словам Кэти Даффан, “хотя чернокожие и пожилые потребители несоразмерно страдают, мы все потенциально уязвимы для все более изощренных и разнообразных способов, которыми люди и организации по всему миру обманом выманивают с трудом заработанные деньги”. Она и ее коллега Росарио Мендес поделились некоторыми примерами этих уловок и некоторыми способами их избежать.

Они особенно рекомендовали быть осторожными и провести свое исследование. Например, по словам Кэти Даффан, когда дело доходит до поддельных предложений о работе, которые в конечном итоге могут стоить вам денег, мошенники отлично научились выглядеть как настоящий законный работодатель.

Если с вами связался кто-то, утверждающий, что компания хочет нанять вас, или что они помогают работодателю найти работников, проверьте это. Пройдите лишнюю милю: изучите эту компанию, найдите их номер телефона (не полагаясь на номера, которые вам дали) и позвоните им, чтобы убедиться, что они действительно нанимают на эту вакансию, которую вы рассматриваете, и что люди, с которыми вы разговариваете, на самом деле те, кто занимается наймом.

“Требуется дополнительный шаг, чтобы связаться с компанией, чтобы узнать, что это законно,” — сказала Кэти Даффан. “Но это действительно самое безопасное, что можно сделать в наши дни”.

И никогда не отправляйте деньги кому-то, ожидая, что вскоре вы сможете заработать еще больше. Или, если вас попросят купить оборудование заранее, не делайте этого!

Подробнее об этом виде мошенничества можно узнать на сайте FTC (информация доступна на английском языке).

Еще одна распространенная мошенническая стратегия заключалась в том, чтобы заставить людей согласиться отправить подарочные карты по почте после получения чека, который внешне стоит больше, чем стоимость этих подарочных карт.

Но вот проблема: недостаточно видеть, что депозит поступил на ваш счет; банкам требуется как минимум несколько дней, чтобы фактически очистить этот чековый депозит. И если чек окажется недействительным, вы должны вернуть эти деньги в свой банк. А между тем те подарочные карты, которые вы отправили, пришли к мошенникам, и их почти невозможно восстановить к тому времени, когда вы узнаете, что их чек не обналичивается.

Иногда такая простая вещь, как предоставление личной информации, обходится вам дорого. Конечно, кажется разумным, что кому-то, предлагающему вам работу, может понадобиться ваш номер социального страхования или информация о вашем банке, чтобы они могли заплатить вам прямым депозитом на ваш счет, или другая личная информация, такая как ваше имя и адрес, информация для проверки биографических данных и так далее.

Но люди, запрашивающие информацию, могут делать это только для того, чтобы затем продать ее другой преступной группировке и таким образом заработать свои деньги. Поэтому будьте очень осторожны с тем, какую информацию о себе вы раскрываете, пока не будете уверены, что знаете, с кем имеете дело.

Кроме того, не поддавайтесь заявлениям/ сообщениям/письмам (чрезвычайно распространенный скам, такие письма част попадают в папку “spam”) о том, что возникла проблема с доставкой того, что вы, возможно, даже не заказывали. Нажатие на ссылку, сопровождающую такой текст или электронное письмо просто предоставляет мошеннику новые способы связаться с вами и собрать ваши данные или узнать, что вы, возможно, еще не знаете.

То сеть, если вы получаете электронные письма, текстовые сообщения или телефонные звонки от людей или номеров, которые вы не знаете, безопаснее всего просто игнорировать их.

Росарио Мендес описала случай недавнего иммигранта, жаждущего работать, которого привлекла испаноязычная телевизионная реклама «Moda Latina», которая заставила людей вкладывать деньги в предметы роскоши, которые они могли затем продать с прибылью.

Когда иммигрантка заинтересовалась и позвонила рекламодателю, ей вскоре пригрозили, что она взяла на себя обязательство, и ей лучше подготовить денежный перевод, когда они доставят ей коробку с драгоценностями для продажи. Итак, она оправила денежный перевод на $299, но пакет, который она получила взамен, не соответствовал обещаниям Moda Latina в 14 карат. Когда она позвонила им по этому поводу, все, что она получила, было предложение продать ее более дорогие вещи с такими же обещаниями.

К сожалению, зачастую жертвы даже не хотят сообщать о том, что их ограбили в Соответствующие органы. По словам спикеров Федеральной торговой комиссии, составление отчета не повлияет на чей-либо иммиграционный статус, и они настоятельно призвали всех сообщать о любых подозрениях, которые у них могут возникнуть, по адресу: ReportFraud@ftc.gov либо заполнив специальную форму на сайте, указав, являются ли они предполагаемой жертвой или беспокоятся о друге, соседе или родственнике.

Елена Кузнецова, SlavicSac.com