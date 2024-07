Демократы требуют от IRS расследовать общественные организации, которые выдают себя за церкви.

9 июля более дюжины демократов во главе с Джаредом Хаффманом (демократ от Калифорнии) и Сьюзан ДельБене (WA-01) направили письмо министру финансов Джанет Йеллен и комиссару Налоговой службы США (IRS) Дэнни Верфелю, призывая IRS пересмотреть статус Совета по исследованию семьи (Family Research Council, FRC) как «ассоциацию церквей».

Это письмо является продолжением письма, которое демократы отправили еще в 2022 году.

В США всем некоммерческим организациям правительство предоставляет освобождение от налогов, однако они должны каждый год подавать в IRS отчет по форме 99, который является общедоступным документом, и при желании с ним может ознакомиться любой человек, и в котором объясняется, сколько денег они получили, как они были потрачены и сколько их сотрудники получили в виде зарплаты.

Важно отметить, что это правило не распространяется на церкви, хотя они также являются некоммерческими организациями: церквям не нужно заполнять отчет по форме 990 и публиковать эти подробности, т.е. никто не может узнать, сколько было получено, потрачено, каким образом и куда потрачено и пр. Кроме этого, церкви практически не подвергаются проверке со стороны IRS; любое расследование может начаться только с одобрения высокопоставленного чиновника Казначейства.

“Хотя мы ценим преданность IRS этим вопросам, мы по-прежнему обеспокоены прозрачностью и справедливым применением налогового законодательства ко всем организациям,” — указано в письме. “Мы понимаем важность религиозных институтов для их прихожан и считаем, что свобода вероисповедания — это заветная американская ценность и конституционное право. Мы также считаем, что наш налоговый кодекс должен применяться справедливо и разумно. Освобожденные от налогов организации не должны использовать налоговое законодательство, применимое к церквям, чтобы избежать публичной ответственности и проверки IRS своей деятельности.”

Авторы письма требуют от IRS пересмотреть статус освобожденных от налогов организаций, получивших статус церкви, но не соответствующих требованиям церкви; улучшить процесс рассмотрения заявок от организаций, претендующих на статус церкви, чтобы гарантировать, что организации, не являющиеся церквями, не смогут злоупотреблять налоговым кодексом; ответить на ряд вопросов, изложенных в письме; предоставить информацию о том, достаточны ли существующие рекомендации для предотвращения злоупотреблений и какие ресурсы или действия Конгресса необходимы для обеспечения надлежащего правоприменения в дальнейшем.

Среди вопросов, на которые группа демократов просит IRS дать ответы, такие:

– Какие изменения (если таковые имеются) были внесены с момента отправки нашего письма (1 августа 2022 года) с целью пересмотра процесса IRS рассмотрения заявлений о предоставлении статуса церкви и предотвращения злоупотребления этим статусом организациями, занимающимися предвыборной агитацией или серьезной политической пропагандой?

– Как IRS оценивает соответствие организации 14 характеристикам, которые IRS обычно приписывает церкви? Все ли характеристики взвешиваются одинаково или некоторые имеют большее значение при определении статуса организации как церкви?

– Достаточно ли существующих указаний IRS для предотвращения злоупотреблений со стороны организаций, которые идентифицируют себя как церкви?

Авторы письма отмечают, что “согласно руководящим принципам IRS, ни одна организация, предусмотренная разделом 501(c)(3), включая церкви, не может «посвятить значительную часть своей деятельности попыткам повлиять на законодательство», а также «участвовать или вмешиваться в любую политическую кампанию от имени (или в оппозиции) любому кандидату на государственную должность». Однако есть свидетельства того, что Совет по исследованию семьи (FRC) и другие правозащитные группы занимаются активной политической пропагандой.”

“FRC является одним из примеров тревожной ситуации, когда правые правозащитные группы подают заявки и получают статус церкви. Это утверждение вызывает доверие: FRC не проводит религиозные службы, не имеет конгрегации и не обладает многими другими атрибутами церквей, перечисленными IRS. По собственным словам, FRC описывает себя как «исследовательскую и образовательную организацию, занимающуюся формулированием и продвижением семейно-ориентированной философии общественной жизни. Помимо предоставления политических исследований и анализа для законодательной, исполнительной и судебной ветвей федерального правительства, FRC стремится информировать средства массовой информации, академическое сообщество, лидеров бизнеса и широкую общественность о семейных проблемах, которые затрагивают нацию с разных точек зрения библейского мировоззрения». Тем не менее, FRC пользуется привилегиями церковного статуса, включая возможность оградить себя от контроля.

По разным данным, общественные организации Focus on the Family, Liberty Counsel, а также, по данным сайта MinistryWatch, CRU/Campus Crusade for Christ, The Navigators, Gideons International, Ассоциация Willow Creek, Евангелистская ассоциация Билли Грэма, Joyce Meyer Ministries и миссия Ethnos360/New Tribes также назвали себя церквями, таковыми не являясь. И эта тенденция подменять понятия растет.