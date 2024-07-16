Департамент юстиции США конфискует и продаст лос-анджелесский особняк бывшего министра Армении.

9 июля Департамент юстиции объявил о достижении соглашения по делу о конфискации особняка в районе Холмби-Хиллз в Лос-Анджелесе, принадлежащего семье Гагика Хачатряна, бывшего государственного чиновника Республики Армения.

В 2011 году траст, в интересах сыновей Хачатряна, приобрел недвижимость на средства, предоставленные армянским бизнесменом. Сыновья тогда утверждали, что Хачатрян давал средства в виде кредитов, однако власти США считают, что платежи были прикрытием взяток.

В Армении Хачатрян обвиняется в хищениях, взятках и отмывании денег, в отношении него и связанных с ним 25 лиц возбуждены дела.

По условиям соглашения, особняк будет передан Соединенным Штатам, которые продадут недвижимость по максимально возможной рыночной цене и сохранят за собой 85% чистой выручки от продажи. Оставшаяся чистая выручка от продажи будет передана сыновьям Хачатряна и принадлежащей им корпорации. Ведомства, возбудившие дело, намерены рекомендовать перевести часть или все конфискованные доходы в Республику Армения.

“Мы не терпим коррупции в Соединенных Штатах и ​​не позволим иностранным чиновникам использовать нашу страну для содействия собственной коррупции,” — заявил прокурор США Мартин Эстрада.

Расследованием дела занимались Евразийская целевая группа ФБР по борьбе с организованной преступностью (EOCTF), в которую входят ФБР, Служба уголовных расследований IRS, Служба почтовой инспекции США, Департамент полиции Глендейла, Департамент полиции Лос-Анджелеса и Департамент шерифа округа Лос-Анджелес, и Служба маршалов США. Важную помощь также оказали представитель Министерства юстиции по международным делам, Генеральная прокуратура Республики Армения и следственные органы Армении.

Обвинение по этому делу вели помощник прокурора США Максвелл Колл из отдела по киберпреступлениям и преступлениям в области интеллектуальной собственности и судебный прокурор.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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