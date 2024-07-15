Бывший президент получил достаточное количество голосов делегатов съезда в Милуоки и возглавит Республиканскую партию на третьих выборах подряд.

Дональд Трамп получил большинство голосов делегатов национального съезда и объявил сенатора от штата Огайо Джеймса Вэнса своим кандидатом в вице-президенты.

Получив голоса достаточного количества делегатов для выдвижения своей кандидатуры, бывший президент Трамп возглавит Республиканскую партию на третьих выборах подряд.

Трамп был предполагаемым кандидатом уже в течение нескольких месяцев, но именно голосование делегатов Национального съезда Республиканской партии (RNC) в Милуоки сделало его официальным кандидатом от парвтии в понедельник днем.

В зале съезда делегаты с плакатами «Сделаем Америку снова великой» бурно аплодировали, когда штат за штатом голосовали за поддержку второго срока Трампа.

Руководители предвыборного штаба Трампа изначально полагали, что съезд Республиканской партии на этой неделе будет иметь более мягкое и оптимистичное послание с темами, которые помогут их лидеру повысить свою привлекательность среди умеренных избирателей и представителей этнических меньшинств.

Однако в субботу произошла стрельба, которая потрясла основы американской политики.

Внезапно жаркие споры среди демократов после дебатов и даже уголовные приговоры Трампа отошли на второй план по сравнению с опасениями по поводу политического насилия и стабильности в стране.

Гнев и тревога захлестнули партию, несмотря на призывы многих высокопоставленных республиканцев к спокойствию и снижению напряженности.

Вивек Рамасвами, участвовавший в президентских праймериз Республиканской партии, зарекомендовал себя как один из наиболее агрессивных голосов правого крыла партии, часто заявляя, что страна уже находится в состоянии войны сама с собой. Поэтому примечательно, что в своем выступлении на мероприятии, организованном консервативным Институтом наследия в RNC в понедельник, он смягчил свою риторику и призвал страну объединиться.

«Враг — это не демократы, это идеология», — сказал Рамасвами толпе на мероприятии «Policy Fest», организованном «Наследием».