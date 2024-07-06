Вудленд, который был задержан в России в начале января, частично признал свою вину, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Российский суд в четверг приговорил гражданина США Роберта Романова Вудленда к 12.5 годам колонии строгого режима, признав его виновным в попытке сбыта наркотиков, сообщили адвокат Вудленда и московская прокуратура.



Его адвокат Станислав Кшевицкий сообщил Reuters, что Вудленд, который был задержан в России в начале января, частично признал свою вину.



В заявлении прокуратуры Москвы говорится, что 32-летний Вудленд, действуя в составе крупной преступной группы, перевез около 50 граммов мефедрона, разновидности амфетамина, из пункта приема за пределами Москвы. Он привез наркотики на квартиру в городе, где расфасовал их для дальнейшей продажи. По словам сотрудников прокуратуры, его арестовали, когда он закладывал наркотики в тайник.



Вудленд был усыновлен из России в 1993 году американскими родителями, о чем он рассказал российской газете в 2020 году. Вудленд, у которого, судя по всему, есть и российский, и американский паспорта, сказал, что вернулся в Россию, чтобы встретиться со своей биологической матерью. Их воссоединение транслировалось по российскому государственному телевидению.

На странице Роберта Вудленда в фейсбуке указано, что он работал учителем английского языка в России и жил за пределами Москвы.



Вашингтон неоднократно предупреждал всех американцев о необходимости немедленно покинуть Россию, ссылаясь на риск неправомерных задержаний и преследований со стороны российских спецслужб.



Среди других американцев, удерживаемых властями РФ, – журналист Wall Street Journal Эван Гершкович. 32-летний Гершкович находится в заключении с тех пор, как в марте прошлого года российские власти арестовали его во время журналистской поездки и обвинили в шпионаже. Гершкович, правительство США и работодатель журналиста, газета Wall Street Journal, решительно отвергают выдвинутые против него обвинения.



Бывший морской пехотинец Пол Уилан, имеющий гражданство США, Великобритании, Ирландии и Канады, был арестован в 2018 году и впоследствии приговорен к 16 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже. Уилан отвергает предъявленные ему обвинения.



Журналист Радио Свободная Европа/Радио Свобода Курмашева была арестована в Казани в октябре, когда навещала свою престарелую мать. Семья журналистки живет в Праге. Курмашева, у которой кроме российского есть гражданство США, также жила и работала там в последние годы.



Первоначально российские власти предъявили ей обвинение в отсутствии регистрации в качестве иностранного агента, а затем также обвинили в распространении «фальшивок» о российской армии. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.