В РФ был задержан американский гражданин Роберт Романов-Вудленд, 32 года, которого обвиняют в хранении наркотических веществ. За это ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.

Российский суд вынес решение о заключении под стражу Романова-Вудленда с 6 января до 5 марта 2024 года по обвинению в хранении, попытке производства и сбыта наркотиков в особо крупных размерах. Гражданину США может грозить до двадцати лет тюремного заключения, согласно данным московского районного суда. Подробности дела не раскрываются.

Роберт Романов-Вудленд жил в Долгопрудном, недалеко от Москвы, и работал учителем английского языка – об этом свидетельствует его профиль в социальной сети Facebook.

В 2020 году Романов-Вудленд рассказал о том, что был усыновлен американскими гражданами в 93-м году. Он вернулся в Россию в поисках своей биологической матери, в 2019 году он нашел ее. По всей видимости, у него есть как российский, так и американский паспорт.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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