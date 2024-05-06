Белому дому известно о том, что в минувшие выходные в России был задержан американский военнослужащий, сообщил журналистам в понедельник координатор Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности Джон Кирби.



Агентство Reuters со ссылкой на официального представителя администрации сообщило ранее в понедельник, что американский военнослужащий был задержан в России во время частной поездки.



Об аресте военнослужащего впервые сообщила телекомпания NBC News, заявившая, что российские власти обвинили его в краже. Согласно сообщению NBC News, ранее он служил в Южной Корее и что его поездка в Россию не носила служебного характера.



По словам одного из американских официальных лиц, военный, о котором идет речь, ранее служил в Южной Корее.



Прокомментировало ситуацию и военное руководство США.

«2 мая 2024 года российские власти во Владивостоке задержали американского военнослужащего по обвинению в уголовном преступлении», – сообщила официальный представитель Армии США Синтия Смит.



«Учитывая деликатность этого вопроса, мы в данный момент не можем предоставить дополнительные подробности», – добавила Смит.

По ее словам, Москва «уведомила Госдепартамент США о задержании солдата в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях».

В свою очередь представитель Госдепартамента, на вопрос журналистов о задержании солдата, лишь подтвердил, что «в России задержан гражданин США».

«Мы повторяем наши серьезные предупреждения об опасности, которая угрожает гражданам США внутри Российской Федерации. Граждане США, проживающие или путешествующие в России, должны немедленно покинуть страну, как указано в наших рекомендациях по поездкам в Россию», – заявили в Госдепартаменте.

Среди граждан США, удерживаемых в настоящее время российскими властями, – сотрудник The Wall Street Journal Эван Гершкович, который был задержан в марте прошлого года, бывший морской пехотинец Пол Уилан, задержанный в 2018 году и журналистка Татаро-Башкирской службы Радио Свобода Алсу Курмашева, у которой двойное гражданство CША и России. Она была арестована в октябре 2023 года по обвинениям в отказе зарегистрироваться в качестве «иностранного агента» и распространении «фейков» о российских вооруженных силах.

США объявили Гершковича и Уилана неправомерно задержанными.

Президент США Джо Байден в конце апреля призвал Владимира Путина освободить американских журналистов Эвана Гершковича и Алсу Курмашеву.

«Журналистика – это точно не преступление, – заявил Байден на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома. – Путин должен освободить Эвана и Алсу немедленно».