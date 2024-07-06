Джо Байден: «только Всевышний может остановить меня в президентской гонке»

Интервью Джорджа Стефанопулоса с президентом США Джо Байденом стало центральным событием в американских СМИ, пишет Русская служба «Голоса Америки».

В пятницу президент Джо Байден продолжил свою предвыборную кампанию, борясь за голоса американцев в Висконсине и Пенсильвании.



После неудачных дебатов с бывшим президентом Дональдом Трампом, поездки действующего президента по штатам и его выступления привлекли еще больше внимания американской общественности и СМИ, а его 22-минутное интервью обозревателю АВС Джорджу Стефанопулосу моментально стало самым рейтинговым событием в эфире.



В начале этого интервью Стефанопулос сформулировал деликатный вопрос, который, вероятно, больше всего интересовал миллионы американцев и касался здоровья действующего президента, в частности сегодняшнего состояния его когнитивных способностей.



«Послушайте, я каждый день прохожу когнитивный тест», – ответил Байден журналисту ABC, имея в виду задачи, с которыми он ежедневно сталкивается в напряженной работе.



Причиной своего провального выступления на дебатах с Трампом Байден назвал «измотанность» и заявил, что у него «нет никаких признаков серьезного состояния здоровья».



Он настаивал на том, что он не стал более слабым и «все еще в хорошей форме». Он сказал, что его личные врачи «постоянно осматривают» его, и они «без колебаний сообщают», если что-то не так.



Что касается дебатов, «я не прислушивался к своим инстинктам в плане подготовки», – сказал Байден.



«У меня просто была плохая ночь, слабая энергетика», – добавил Байден и рассказал, что он, при этом, после дебатов «провел 10 крупных мероприятий до 2 часов ночи».



«Я чувствовал себя ужасно… сильно простудился, – сказал Байден, пояснив, что в его плохом выступлении на дебатах «никто не виноват», кроме него самого.



«Это был плохой эпизод», – заключил президент.



Он также настаивал на том, что он «наиболее квалифицированный» кандидат для того, чтобы продолжать быть лидером Демократической партии и победить предполагаемого кандидата в президенты от Республиканской партии – Дональда Трампа



Байден перечислил свои успехи.



«Я был тем парнем, который разработал мирный план для Ближнего Востока, который скоро заработает. Я также был тем парнем, который расширил НАТО. Я также был тем парнем, который поднял экономику США. Я взялся за Большую Фарму. Я победил их. Никто не верил, что я смогу их победить. Я тот парень, который бросил вызов Путину. Я тот парень, который объединил Индо-тихоокеанскую инициативу с AUKUS (Трехсторонний пакт безопасности, образованный Австралией, Великобританией и США – прим. ред). Я тот парень, который привлек миллиарды долларов не только в Европе, но и за ее пределами, чтобы помочь Украине. Я тот парень, который убедил Южную Корею инвестировать в Соединенные Штаты миллиарды долларов на развитие производства чипов. Я только сегодня объявил о 200 000 новых рабочих мест», – рассказал президент.



Байден поделился с обозревателем AВC своими планами, сказав, что в «следующей каденции он собирается позаботиться о том, чтобы в США была выправлена налоговая система».



«Я собираюсь убедиться, что мы находимся в ситуации, когда у нас есть медицинская помощь для всех людей и уход за детьми и пожилыми людьми», – обещал он.



Во время интервью Байден атаковал Трампа.



«Трамп – патологический лжец», – заявил Байден, добавив для большей выразительности: «Этот человек – прирожденный лжец».



Байден процитировал новостные сообщения, в которых говорилось, что Трамп соврал 28 раз в течении тех 90-минутных дебатов.



Стефанопулос признался, что Трамп «отказался от возможности дать интервью каналу ABC».



Журналист обратил внимание президента на то, что после его плохих результатов на дебатах, многочисленные опросы показали, что Трамп – предполагаемый кандидат в президенты от Республиканской партии – «вырывается вперед в борьбе за президентское кресло».



Однако Байден не согласился с утверждением Стефанопулоса о том, что отстает.



«Все социологи, с которыми я разговаривал, утверждают, что это как в лото», – сказал Байден и подчеркнул свою абсолютную уверенность, что он победит Трампа, заявив: «конечно, если только Господь Всемогущий скажет мне, что я могу это сделать».