Экстремальная жара в преддверии одного из главных национальных праздников, Дня Независимости, оказалась главным событием для всей Калифорнии.

Золотой штат будет пребывать во власти знойной погоды как минимум до начала следующей недели. Температура по всей Калифорнии температура превышает 100F или 37C.

На следующей неделе может быть побит температурный рекорд в национальном парке “Долина Смерти”: термометр может добраться до отметки в 130F или 54C!

Похожие новости приходят и из столицы штата, Сакраменто, где температура также приблизилась к рекордной.

Только на океанском побережье бриз с океана позволяет охладиться и пережить жару.

В связи с прогнозами Национальной метеорологической службы о чрезмерной жаре губернатор Гэвин Ньюсом поручил Управлению по чрезвычайным ситуациям активизировать оперативный центр штата.

Местные власти также пытаются поддержать жителей, страдающих от чересчур “теплой” летней погоды.

Так, 3 июля, в самый жаркий день на этой неделе в городе, чиновники Сан-Франциско открыли все общественные бассейны для бесплатного посещения, чтобы помочь горожанам справиться с жарой.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship