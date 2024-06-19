«День освобождения рабов — это признание правдивой истории нашей страны», – говорится в президентском указе по случаю федерального праздника, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Во вторник президент Джо Байден поздравил американцев с наступающим Днем освобождения рабов (Juneteenth) – праздником, чествующим окончание эпохи рабства в Америке и означающим, по словам президента, начало работы, лежащей в основе нашей нации: исполнения американской мечты для всех жителей страны.

День освобождения рабов – первый федеральный праздник, появившийся в США после учреждения Дня Мартина Лютера Кинга 40 лет назад. Новый праздник отмечается 19 июня. Он был учрежден сразу после прихода нынешнего главы государства в Белый дом, когда Джо Байден подписал законопроект об учреждении Дня освобождения рабов как официального федерального праздника.

«День освобождения рабов — это признание правдивой истории нашей страны. Это осознание идеи, на которой была основана Америка: все люди созданы равными и заслуживают равного отношения на протяжении всей своей жизни. Это признание заслуг поколений смелых чернокожих лидеров и самоотверженных активистов, которые не позволяли нам отказаться от этой идеи», – отмечается в президентском указе, подписанном накануне праздничного дня.

Администрация Байдена, говорится в заявлении, «работает над тем, чтобы продолжать реализовывать эту идею — создавая страну, которая действительно стоит за свободу, справедливость, достоинство и возможности для всех. Сегодня рекордное количество афроамериканцев имеют работу и медицинскую страховку, а число бизнесов, принадлежащих чернокожим американцами, растет самыми быстрыми темпами за последние 30 лет», – подчеркивается в указе.

Действующая администрация активно осуществляет поддержку жителей преимущественно афроамериканских районов, оказывая денежную помощь, благодаря которой уровень бедности среди чернокожих семей с детьми упал до самого низкого уровня в истории. Более 16 миллиардов долларов было инвестировано в исторически афроамериканские колледжи и университеты.

«Пока мы работаем над созданием истории, моя администрация также работает над тем, чтобы рассказать историю нашей нации, а не стереть ее. Именно поэтому я подписал закон, который разрабатывался более 100 лет, признающий линчевание федеральным преступлением на почве ненависти. Я подписал указ об признании историческими мест и культурных ресурсов в Миссисипи и Иллинойсе, чтобы мы никогда не забыли жестокое линчевание Эммета Тилла в Миссисипи в 1955 году и мужество его матери, Мэми Тил-Мобли, которая сделала все возможное, чтобы наша нация никогда не забыла ее сына», – заявил президент.

«Я горжусь тем, что у меня самая расово разнообразная администрация за всю историю страны — включая первую чернокожую женщину вице-президента США Камалу Харрис, а также первую чернокожую женщину, назначенную судьей Верховного суда США, Кетанджи Браун Джексон», – подчеркнул Байден, призвав всех американцев отпраздновать в среду «сущность свободы, которая объединила страну, прогресс, которого мы достигли в нашей стране, и все возможности, возникающие благодаря тому, что мы идем вперед вместе», – говорится в указе президента.

19 июня 1865 года армия Союза вошла в техасский город Галвестон, последний оплот конфедератов, и принесла весть о том, что Гражданская война закончилась и что 250000 рабов, находившихся на территории штата, отныне свободны.

Хотя рабовладение в США было отменено президентом Авраамом Линкольном двумя годами ранее, несколько южных штатов, прежде входивших в состав Конфедерации (одним из них был Техас), продолжали сопротивляться выполнению требований подписанной Линкольном Прокламации об освобождении. Техас стал последним штатом, где было отменено рабство.