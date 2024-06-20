Финансовая компания WalletHub провело исследование 148 крупнейших мегаполисов страны на предмет насколько хорошо городские чиновники управляют и тратят государственные средства, сравнивая качество услуг, получаемых жителями, с общим бюджетом города.

Используя этот подход, WalletHub сравнил операционную эффективность 148 крупнейших городов США, чтобы определить, какие из них управляются лучше всего. Для этого они создали «Качество услуг», состоящий из 36 показателей, сгруппированных в шесть категорий услуг, которые затем сопоставили с бюджетом города на душу населения.

В своем исследовании WalletHub учел 36 показателей, каждый из которых имел разный вес: города получали баллы от 1 до 100 в каждой категории. Полученные цифры привели к получению оценки качества городских услуг, которую разделили на бюджет города на душу населения. Так был получен окончательный рейтинг каждым городом.

Результаты исследования оказались нерадостными для Сан-Франциско: у города оказалось худшее управление в Штатах, в связи с чем о занял 148 место. Его спутником в этом анти-рейтинге оказался Окленд, который получил 147 место. В пятерке “лузеров” оказались также Галфпорт, штат Миссисипи, Нью-Йорк и Флинт, штат Мичиган.

Сан-Франциско занял 52 место в финансовой стабильности, 15 в образовании, 1 в здоровье, 107 в безопасности, 133 в экономике, 12 в инфраструктуре и загрязнении, что суммарно привело к тому, что четвертый город Калифорнии занял последнее, 148, место в рейтинге.

Также по данным WalletHub, в Сан-Франциско был самый высокий в стране долгосрочный непогашенный долг на душу населения, но самый низкий уровень детской смертности. Высокие показатели Сан-Франциско в некоторых из перечисленных выше категорий были омрачены высоким бюджетом на душу населения.

Наиболее эффективно управляемые города Америки наиболее эффективно используют свои бюджеты для обеспечения высококачественного финансового обеспечения, образования, здравоохранения, безопасности и транспорта для своих жителей. Самые высокие показатели получили маленькие города: Нампа, штат Айдахо, Лексингтон-Файет, штат Кентукки и Бойсе, штат Айдахо. В исследовании отмечается, что чем больше город, тем сложнее им управлять.

Самые высокие показатели среди калифорнийских городов принадлежат городу Хантингтон-Бич, занявшему 65-е место.

Другие города Золотого штата, которые были рассмотрены в исследовании WalletHub: Сан-Диего занял 79 место, Санта-Ана нa 84, Фремонт на 100, Анахайм на 104, Байкерсфилд на 110, Сан-Хосе на 111, Модесто на 116, Стоктон на 119, Фресно на 129, Риверсайд на 133, Лонг-Бич на 135, Сакраменто на 136, Лос-Анджелес на 139.

Ранее сообщалось о технологическом клозете в Сан-Франциско, а также о мусорных баках, стоимостью в $2-3 тыс, в то время как местные власти тратят на одну палатку для бездомных $61 000 в год.