Осенью 2023 года знаменитый российский актер Алексей Панин перебрался из Испании на западный берег США – в Калифорнию.

В Европе он продержался три года после того, как покинул Россию из-за политической обстановки и войны против Украины. В Голливуд Панин отправился за новой мечтой.

Звезда фильма “Жмурки” начал новую жизнь на американской земле с поста в Интернете: “Ну, вот мы и в Америке. Снова. Теперь уже надолго”.

В Калифорнии он принял участие в съемке, во время которой бегал по Голливуду в женских платьях, также актер играет в русскоязычных рекламных роликах.

О Панине много говорили в России, на постсоветском пространстве и теперь здесь в США.

Нам удалось приоткрыть завесу американской жизни когда-то “любимого артиста Путина”. Алексей дал эксклюзивное интервью популярному русскоязычному СМИ в Калифорнии – “Славянский Сакраменто”. C Паниным нам посчастливилось встретиться в Голливуде: вместе мы прогулялись по Аллее Славы, побывали у него дома и поговорили о его публичной и личной жизни.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship