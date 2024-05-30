29 мая Росфинмониторинг внес российского актера, с 2020 года не проживающего в РФ, Алексея Панина в список террористов и экстремистов. Попадание в этот список означает, что против этих лиц возбуждены дела по «экстремистским» и «террористическим» статьям Уголовного кодекса России. Теперь актер лишен возможности пользоваться банковскими услугами в РФ.

Ранее, в феврале этого года, Панин был заочно арестован по обвинению в оправдании терроризма (ч. 2. ст. 205.2 Уголовного кодекса), за которое ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. В мае прошлого года актер был объявлен в розыск из-за его комментария по поводу взрыва на Крымском мосту, следствие посчитало, что Панин оправдал атаку.

С осени прошлого года звезда российского кинематографа живет в Лос-Анджелесе и с юмором относится ко всем обвинениям со стороны российских властей. Панин дал интервью “Славянскому Сакраменто” и рассказывал в подробностях о своей новой американской жизни: он продолжает свою творческую карьеру, участвует в мероприятиях и готовится к премьере спектакля “Скамейка”, которая состоится 20 июня Лос-Анджелесе в Barnsdall Gallery Theatre, билеты уже в продаже.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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