Украинские виноделы прошли обучение в Напе, посвященному восстановлению разрушенным войной виноградникам. Об этом пишет Mercury News.

В начале июня при поддержке Grgich Hills Estate, некоммерческой организация Roots of Peace и Rotary International Global Grant 6 украинских виноделов посетили долину Напа и винодельню Grgich Hills Estate, чтобы принять участие в программе обучения регенеративному виноградарству и узнать, как лечить свои разрушенные войной виноградники.

В числе украинской делегации был глава ассоциации виноделов юга Украины, Георгий Молчанов, чей виноградник под Николаевым был уничтожен российской бомбой в августе 2022 года; владелица и генеральный директор винодельни «Бейкуш» Светлана Цыбак, чья винодельня начала экспортировать вино в США шесть месяцев назад. У Светлана в планах изучить винный рынок США и узнать, как расширить присутствие украинского вина на нем.

Участники обучения получили знания от ведущих экспертов, в том числе Иво Ерамаза, вице-президента и винодела Grgich Hills Estate; менеджера по регенеративным органическим исследованиям Берната Сорта Косты и Себастьяна Эрггеле, винодела, чьи инновации в области органического земледелия и виноделия получили широкое признание.

В 2000 году основатели винодельни Grgich Hills Estate собирали средства, чтобы помочь разминированию наземных мин в городе Вуковаре на востоке Хорватии, который был превращен в руины во время войны 1991-1995 годов в бывшей Югославии. Иво Ерамаз, сказал, что глубоко сочувствует украинцам, потому что понимает, насколько душераздирающе пережить войну.