Калифорния давно славится своими винами: в настоящее время Золотой штат является лидером производства вина на территории США, здесь зарегистрировано более 2800 виноделен и 4500 виноградников. Многие думают, что практически все калифорнийское вино производится в округе Напа, но это заблуждение. Основное его производство происходит в центральных районах штата, и только 4% вина – из этого региона, но зато какого! Вино из Напы нисколько не уступает всемирно известным французским винам.
В юго-восточной части долины Напа, примерно в часе езды от города Сан-Франциско, находится винодельня Jarvis Estate, которая примечательна тем, что она первая стране построила туннель в пещере настолько большого размера, что в нем разместилось все винодельческое производство, сохраняя тем самым нетронутую красоту окружающей природной среды. Помимо внешней эстетики, преимущество винного производства в пещере заключается в неизменной температуре и высоком уровне влажности, что очень важно для выдержки вин в дубовых бочках.
Винодельня управляется семьей Джарвис с 80-х годов прошлого века, а с 1988 и до своей кончины, с винодельней сотрудничал русскоязычный винодел мирового класса и известный международный консультант в области энологии и виноградарства Дмитрий Челищев, сын “Маэстро” – Андрея Челищева, одного из зачинателей калифорнийского виноделия, считается самым влиятельным виноделом в истории долины Напа.
Фотография Дмитрия и информация о нём встречает всех гостей винодельни Jarvis Estate при входе в пещеру, где хранятся бочки с вином.
5 июля 2017 года в возрасте 87 лет он ушел из жизни в своем доме на Гавайях в окружении своих родных и близких.
Дмитрий, следуя по стопам своего легендарного отца Андрея Челищева, стал одним из самых выдающихся виноделов Калифорнии. Его стремление и страсть всей жизни – производство изысканного вина – подтверждается его долгой карьерой, завершившейся на винодельне Jarvis Estate, которой он посвятил последние 29 лет своей жизни, работая сначала в должности «Основной винодел» и позднее «Винодел эмеритус».
Дмитрий родился в Париже, Франция, 22 апреля 1930 года – в то время его отец занимался виноградарством во Французском Национальном Агрономическом Институте в Париже – получил прекрасное образование, владел 4 языками: английским, испанским, французским и русским. Когда мальчику было 6 лет, семья приехала в долину Напа.
Будучи подростком, он служил лабораторным ассистентом отца, проводившего анализ вин, прежде чем поступить на курс виноделия в Университете Калифорнии в Дэвисе (UC Davis). Во время своей учебы в университете Дмитрий продолжал работать под руководством отца, проводя летние месяцы в подвале винодельни Буэна Виста. С этого времени он начал набирать популярность как винодел и стал создателем прорывных техник в виноделии: бочковой ферментации и холодной стабилизации.
После окончания университета в 1952 году Дмитрий служил офицером пехоты армии США в Корее и Японии, в 1955 году демобилизовался с почестями в звании старшего лейтенанта. Затем он начал свою выдающуюся карьеру в виноделии.
Дмитрий начал работать в винодельне Шрамберг в 1955 году вместе с тогдашним владельцем Дугласом Принглом. После первого периода работы в Шрамберге он стал энологом в Галло, где он занимался исследованиями и разработкой вин. Затем он занял должность Мастера Вина в Бодегас де Санто Томас, старейшей винодельней в Бахе, Мексика, куда он привнес инновационные технологии и новые сорта винограда.
С 1977 по 1988 год Дмитрий работал в качестве независимого консультанта в области виноделия: он консультировал 23 различных винодельческих бизнеса в различных регионах, включая Калифорнию, Италию, Мексику, Израиль, штат Вашингтон, Нью-Йорк и Гавайи, наставлял многих начинающих виноделов и владельцев виноделен.
Дмитрий верил, что «вино создается на полях», и одним из его наиболее важных дел была работа с отцом в винодельне Beaulieu над многолетним экспериментом по оценке десяти различных клонов сорта винограда Каберне Совиньон.
С 1988 года Дмитрий начал сотрудничество с винодельней Jarvis Estate, куда привнес свой богатый опыт в качестве консультанта, прежде чем стать виноделом в 1993 году. Основатели Уильям И. Джарвис и его жена Летисия стремились создать «идеальное вино», и Дмитрий присоединился к этой инициативе.
Уильям И. Джарвис часто говорил: «У Дмитрия мало слов, но когда он говорит, это чистое золото». Это мнение разделяется многими, поскольку наследие Дмитрия можно проследить по всей долине Напа и по всему миру благодаря его огромному вкладу в современное виноделие.
В Jarvis Estate можно купить дорогое эксклюзивное вино Dimitri Tchelistcheff Reserve — это проект, начатый в 2012 году, кульминацией которого стало создание нового вина, которое сама винодельня считает лучшим своим творением.
Виталий Атаев Трошин, Елена Кузнецова, Руслан Гуржий, SlavicSac.com
California Local News Fellowship
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