В 2018 году калифорниец Руслан Шакин, выходец из Удмуртии и при наличии двух гражданств, США и России, решился на затяжной кругосветный марафон через все континенты и десятки стран. Спортсмен, таким образом, решил посмотреть мир, испытать себя и найти новых друзей по всему свету.

Руслан много тренировался для забега, купил палатку, детскую коляску, в нее бегун сложил все самое необходимое для выживания во время марафона, билет на север Японии – с нее он начал свой маршрут, в ней и завершил его через 5 лет.

На пути марафонца встречались и другие любители длительных забегов, которые бежали десятки километров вместе с ним.

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В марте 2023 года Руслан встретил Соню – умную маленькую собачку, которая сопровождала его во время забега.

Шакин заверяет, что это длительное путешествие заставило его снова поверить в человечество.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship