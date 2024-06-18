Байден объявил о возможности получения гражданства для нелегалов-супругов и детей-неграждан.

Сегодня, 18 июня, президент Джо Байден объявил, что Департамент внутренней безопасности (DHS) примет меры, чтобы граждане США, имеющие супругов и детей-неграждан, могли сохранить свои семьи вместе.

Этот новый процесс поможет некоторым супругам и детям-негражданам подать заявление на получение законного постоянного места жительства, не покидая страну.

“Эти действия будут способствовать единству семей и укреплению нашей экономики, принося значительную пользу стране и помогая гражданам США и членам их семей, не являющимся гражданами, оставаться вместе,” – говорится в официальном заявлении.

Чтобы иметь право на участие, неграждане должны – по состоянию на 17 июня 2024 года – проживать в США в течение 10 или более лет и состоять в законном браке с гражданином США, удовлетворяя при этом все применимые юридические требования. В среднем те, кто имеет право на эту процедуру, проживают в США 23 года.

Тем, кто получит одобрение после индивидуальной оценки их заявления DHS, будет предоставлен трехлетний период для подачи заявления на постоянное место жительства. Им будет разрешено оставаться со своими семьями в США и ​​иметь право на получение разрешения на работу на срок до трех лет. Это будет распространяться на все супружеские пары, имеющие на это право.

Эта программа защитит примерно полмиллиона супругов граждан США и примерно 50 000 детей-неграждан в возрасте до 21 года, чьи родители состоят в браке с гражданином США.

Сторонники Трампа уже раскритиковали это объявление президента Байдена и пообещали продолжать политику депортации, заявляя, что в случае переизбрания Дональд Трамп «восстановит верховенство закона».

4 июня президент США Джо Байден подписал указ, ограничивающий право иммигрантов, незаконно пересекших границу с США, на запрос убежища: иностранцев на границе будут разворачивать и им будет запрещено въезжать в страну в течение 5 лет. Этот указ действует временно – на 14 дней – пока ежедневное количество задержанных нелегальных иммигрантов не опустится ниже отметки 1500, этот показатель должен держаться неделю в противном случае ограничения будут возобновлены.