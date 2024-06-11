В Украине возбуждены десятки дел в связи с растратой денег на строительство фортификаций

В Украине возбуждены десятки уголовных дел в связи с растратой 20 млрд гривен на строительство фортификаций.

В среду, 5 июня, на закрытом заседании Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады украинские правоохранители отчитались о том, что возбуждено около 30 уголовных дел по факту растраты средств при построении фортификаций уже.

“Мы заслушали чиновников – министров и заместителей министров. Это были представители Минобороны, Минстратегпрома, Министерства внутренних дел, департаментов и подразделений. Чтобы хотя бы понять, сколько средств было выделено на построение фортификаций, и сколько средств было на закупку БПЛА”, – рассказал журналистам секретарь ВСК по вопросам фортификационных сооружений и дронов Михайло Бондарь. По его словам, общая “колоссальная” сумма средств, фигурирующих в уголовных делах, – это 20 млрд грн. (около 5 миллиардов долларов).

Он сообщил, что детали по каждому уголовному делу и кто фигурирует них, будут доступны на следующем заседании ВСК, которое должно состояться на текущей неделе.

Депутаты будут планировать ревизию фортификаций после того, как Минобороны и областные военные администрации предоставят информацию об освоении бюджетных денег на строительство укреплений, график их построения и расположения в областях.

“Сейчас уже открыто около 30 уголовных производств по растрате средств при построении фортификационных сооружений. Члены комиссии от “Слуг народа”, услышав такие цифры, сразу попытались защищать распорядителей средств. А львиная доля – это военно-гражданские администрации – это вертикаль президента. В следующий раз мы должны получить по каждому производству – по какой статье, кто там фигурирует и какие суммы,” – заявил Михайло Бондарь.