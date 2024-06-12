Не успели калифорнийцы отойти от трехзначных температур на прошлой неделе, очередная жаркая волна накрыла Калифорнию и другие штаты юго-запада Америки.

Во вторник жители некоторых районах залива, а также Центральной Долины, Сакраменто и Южной Калифорнии опять спасались от жары – температура местами достигала 100F, а в Национальном парке Долина Смерти – 117F (47C). Национальная метеорологическая служба выпустила предупреждение о жаре, действующее с 11:00 до 20:00.

Опасность высоких температур заключается в увеличении риска возгорания травы, поскольку жара сушит траву, а также в ухудшении состояния здоровья. Тем не менее в регионе не поступало сообщений о каких-либо смертельных случаях или серьезных травмах, связанных с жарой.

И хоть волна жары, из-за которой температура на большей части юго-запада США достигла трехзначных цифр, спадает, синоптики все еще призывают людей быть осторожными.

Во время высоких температур можно охладиться в Cooling Centers. Департамент здравоохранения выпустил памятку, как обезопасить себя и близких на период жары и избежать перегрева и обезвоживания. Специалисты напоминают, что симптомы перегрева могут быть не очень явные, чем и опасны , т.к. человек может резко потерять сознание, поэтому рекомендуют регулярно потреблять достаточное количество жидкости и избегать пребывания на открытом солнце.

Офис губернатора Калифорнии напоминает, что поскольку изменение климата делает волны жары более интенсивными и частыми, экстремальная жара ежегодно убивает больше американцев, чем любые другие экстремальные погодные явления, включая лесные пожары, засухи и наводнения.

Учитывая эту экстремальную погоду, штат вступает во вторую фазу своего Плана реагирования на экстремальные температуры, который вызван прогнозами NWS о чрезмерной тепловой активности и побуждает администрацию штата к действиям по координации ответных мер.

Традиционно, в летний период Калифорния страдает от лесных пожаров, сезон которых в этом году можно считать открытым с момента пожара в районе Ливерморской национальной лаборатории им. Э.Лоуренса.