Опыт азиатских общин в борьбе с расизмом и ненавистью



Культурно-ориентированные группы помогают американцам азиатского происхождения исцелиться от ненависти.

Пилотная программа, инициированная AAPI Equity Alliance, направлена ​​на создание культурно-ориентированных общественных групп в качестве исцеляющих пространств для пяти различных азиатско-американских сообществ (камбоджийских, китайских, филиппинских, японских и корейских), стремящихся осмыслить свой опыт борьбы с расизмом и рост преступлений на почве ненависти.

Программа называется «Исцеление наших людей через взаимодействие» (Healing Our People Through Engagement, HOPE) и финансируется Департаментом социальных служб Калифорнии и возглавляется AAPI Equity Alliance, базирующейся в Лос-Анджелесе коалицией, объединяющей более 40 общественных организаций AAPI. Программа разработана на основе «Схемы радикального исцеления» психологов Black Liberation, которая помогает афроамериканцам справиться с расовыми травмами поколений. Он опирается на сильные стороны отдельных людей и культурные традиции их сообществ для достижения общего понимания и коллективного реагирования на продолжающийся расизм.

На еженедельном брифинг EMS для этнических СМИ спикеры японских, китайских и корейских общественных организаций поделились своим мнением о программе.

“Во время пандемии американцы азиатского происхождения, составляющие более 15% населения Калифорнии, или шесть миллионов человек, испытали жестокость такого масштаба, которого не видели многие поколения в этой стране,” — сказала Мишель Сьюратан Вонг, управляющий директор программ AAPI Equity Alliance. “Политики сделали их козлами отпущения за распространение COVID, подвергли жестоким физическим нападениям, заставили чувствовать себя нежеланными в своих общинах и подвергали издевательствам как со стороны соседей, так и незнакомцев.”

Только с 2020 года в организацию Stop AAPI Hate, соучредителем которой входит AAPI Equity, было зарегистрировано более 11 000 случаев ненависти AAPI.

“Изучение разрушительных потерь, которые это нанесло нашему сообществу, и его коренных причин… привело нас к концепции радикального исцеления, которая выходит за рамки индивидуальных подходов к преодолению расовой травмы,” – продолжила она. “Наше сообщество страдало от эпидемии изоляции, тревоги и депрессии. Расизм возникает не только на индивидуальном уровне, и исцеление, надежда на другое будущее требует коллективных действий.”

“Десятилетия исследований показывают, что расизм может нанести вред как физическому, так и психическому здоровью, приводя к симптомам депрессии, тревоги и посттравматического стрессового расстройства, а также к головным болям, проблемам со сном, повышенной бдительности и отстранению от других людей,” — сказала доктор Энн Со, доцент психологии Университет ДеПола и один из разработчиков программы HOPE. “Эта программа является первой общественной программой, разработанной на основе психологии радикального исцеления и направленной на устранение последствий расизма для психического здоровья американцев азиатского происхождения.”

По словам Энн Со, «рамочная основа», разработанная многорасовой командой психологов в 2020 году, основана на десятилетиях исследований психологии освобождения чернокожих. “В нем делается упор на исцеление, а не на простое преодоление травмирующих последствий расизма, помогая сообществам увидеть, как их опыт связан с историями несправедливости, и обсуждая действия, которые мы можем предпринять, чтобы защитить свое собственное благополучие.”

“После пилотного этапа программы, на котором мы узнаем, что работает лучше всего, мы надеемся предложить ее любому американцу азиатского происхождения, который этого захочет,” — добавила она. “Для борьбы с расизмом в целом требуется солидарность между расами, поэтому мы также хотели бы работать с различными цветными сообществами.”

“Изначально были сомнения относительно того, нужна ли эта программа американскому японскому сообществу,” — сказал Сюэю Ван, координатор HOPE и помощник программы социальных услуг в Little Tokyo Service Center. “Вскоре мы поняли, насколько нам это нужно.”

Она рассказала, что в еженедельных общественных группах действия участники, от новых японских иммигрантов до американцев японского происхождения в пятом поколении, много говорили о факторах микростресса, возникающих во время пандемии; например, то, что они были американцами азиатского происхождения и носили маску на публике, заставляло их чувствовать себя мишенью для нападения, или когда они видели в толпе другого американца азиатского происхождения, они чувствовали необходимость защитить его.”

“Большой проблемой для новых японских иммигрантов была потеря культуры, в то время как американцы японского происхождения, которые жили здесь дольше, боялись потери истории; например, о бабушках и дедушках, переживших лагеря для интернированных,” — продолжила она. “У нас был призыв к действию в отношении проблемы, которую они увидели сегодня в Маленьком Токио, а именно джентрификации, которая, как мы поняли, также включает в себя потерю культуры и истории. Это давало возможность выразить эти страхи как нечто, с чем мы можем справиться, а не как чувства, которые нужно оставить в стороне.”

“В нашей еженедельной группе было четыре участника из Америки китайского происхождения, включая мужчину, который много лет жил и работал в США, двух иностранных студентов, недавно вышедших на работу, и женщину лет 40, выросшую в преимущественно белом сообществе в Калифорнии,” – сказала Юй Ван, координатор программы HOPE и младший терапевт по вопросам брака и семьи в Азиатско-Тихоокеанском центре консультирования и лечения.

“Хотя женщина первоначально выразила недоверие и безнадежность по отношению к нашему сообществу, заявив, что не чувствует себя азиаткой или китайкой, увидев, как другие делятся своими историями о травматическом опыте, она сказала, что впервые почувствовала себя по-настоящему принятой в желании исследовать свою собственную личность,” – продолжила она.

‘Студенты сказали, что до создания группы они не рассматривали это сообщество как ресурс, тогда как после этого они увидели в нем способ улучшить свое благосостояние,” — объяснила Юй Ван. “Пожилой мужчина сначала часто игнорировал параллельные истории других участников о расизме, но после нескольких сессий осознал, что расизм может возникать на структурном уровне.”

“В нашей группе было пять корейских участников в возрасте от 20 до 30 лет,” — сказала Джоан Вон, координатор HOPE в Корейском молодежном общественном центре. “Как представитель поколения Z, выросший в Корейском квартале, я всегда понимала расизм на теоретическом уровне, но имела привилегию лично не сталкиваться с ним каким-либо явным или агрессивным образом. Обмениваясь историями, мы быстро поняли, что во время пандемии ситуация изменилась для всех нас.”

“Я рассказала, как мои родители были обеспокоены до такой степени, что боялись выходить из дома и просто идти в продуктовый магазин, потому что мы постоянно слышали обо всех этих преступлениях по всей стран,” — сказала она.

“Одна участница-иммигрантка в первом поколении впервые рассказала о такой боли и катарсисе, поведав о своих переживаниях, в том числе о том, как на ее психическое здоровье повлияло то, что она была изгоем в своем районе, на нее смотрели свысока из-за культурных различий и ее акцента,” — добавила она.

“Когда мы основали HOPE, мы были незнакомцами, но через шесть недель мы уже собирались вместе обедать,” — сказала Джоан Вон, — “построив сообщество на общем понимании того, что мы больше не изолированы в своих болях.”

“Все это заставило меня задуматься о том, насколько замечательной была бы эта программа для старших поколений, таких как мои родители, если бы у них было пространство для общения, чтобы исцелиться от травм, связанных с расизмом,” — добавила она. “Что действительно способствовало нам успеху, так это понимание того, что то, что мы все корейцы или американцы азиатского происхождения, не означает, что у нас одинаковый опыт — но мы можем оставить место для наших различий.”

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.