Люди расходятся в оценках событий 3 мая 2024 года в окрестностях города Картедж, штат Северная Каролина, неподалеку от военной базы Форт-Либерти.

Кто-то связывает произошедшее с работой иностранных разведок. Кто-то называет это убийством человека, мирно выполнявшего свою работу. Что же все-таки произошло? «Голос Америки» попытался разобраться в фактах и версиях вокруг этой истории.

Вечером пятницы 3 мая американский военный (его имя официально не раскрывается) обнаружил на прилегающей к своему дому территории неизвестного мужчину. Тот якобы фотографировал дом и детей военного (по некоторым данным – с использованием телеобъектива). Произошел конфликт, военный несколько раз выстрелил с близкого расстояния в мужчину и убил его.

Убитым оказался 35-летний уроженец Чечни Рамзан Дараев. По версии его родных и работодателя, мужчина был субподрядчиком компании, занимающейся прокладкой кабельных сетей. В тот вечер, утверждают они, Дараев фотографировал результаты своей работы для местного проекта по строительству волоконно-оптической сети. Эту версию подтверждает еще один мужчина, работавший с Дараевым.

Семья Дараева опубликовала петицию, призывающую привлечь военного к ответственности. «Рамзан не был вооружен и не проявлял никакой агрессии по отношению к убийце, — утверждает сестра, Диана Дараева, в петиции. — Там, где Рамзан делал отчет о выполненной работе, местный житель с огнестрельным оружием вступил с ним в конфликт у обочины, и вдруг решил лишить его жизни».

Полиция округа Мур (Moore County), где находится Картедж, ведет расследование. Обвинений пока не предъявлено. Несмотря на подозрения в слежке, появлявшиеся в прессе, Федеральное бюро расследований не принимает участия в расследовании инцидента. Агентство лишь предоставило услуги переводчика местной полиции.

«Местное расследование не обнаружило доказательств федерального преступления. ФБР находится в постоянном контакте со следователями из офиса шерифа и готово провести расследование, если станет известно о федеральном деле», — сообщил «Голосу Америки» пресс-секретарь ФБР в Шарлотт, крупнейшем городе штата Северная Каролина.

Обстоятельства произошедшего до сих пор полностью не известны.

31 мая офис шерифа округа Мур обнародовал отчет об инциденте, а также записи двух звонков жены военного в экстренные службы 3 мая. Они частично проливают свет на то, как разворачивались события в день убийства Дараева.

Однако многие вопросы остаются открытыми, а отсутствие уголовных обвинений месяц спустя вызывает возмущение у родственников Дараева и их соратников.

Что известно о Рамзане Дараеве

Рамзан Дараев родился в большой семье и был младшим из пяти братьев. Когда ему было 12, его мать трагически погибла, писала в Инстаграме старшая сестра Дараева, Амира.

«С детства он рос добропорядочным мусульманином, ненавидел ложь, был щепетильным в любой мелочи и никогда не посягался на чужое», — писала она (орфография сохранена – прим. ред.)

Старший брат Дараева отказался комментировать ситуацию для «Голоса Америки», сообщив, что семье посоветовали воздержаться от комментариев.

В США Рамзан Дараев работал на компанию Utilities One, которая предоставляет «инфраструктурные решения» в сфере коммунальных услуг. Компания была учреждена выходцем из Молдовы, а среди ее многочисленных сотрудников немало выходцев из стран, ранее входивших в состав Советского Союза.

В пресс-релизе компании сообщается, что Дараев иммигрировал в США, «спасаясь от конфликта между Россией и Украиной».

Согласно отчету полиции об инциденте, Дараев жил в Чикаго.

В репортаже об убийстве Дараева телеканал Fox News сообщил, что тот якобы находился в США незаконно. Однако согласно появившейся в соцсети Х фотографии разрешения на работу Дараева («Голос Америки» не может независимо подтвердить его подлинность), оно было действительным и было выдано по категории C08 – их выдают тем, кто ждет решения от властей США по предоставлению убежища.

Фотографию документа опубликовал американский журналист Сет Харп, пишущий книгу об истории военной базы Форт-Либерти – она находится в часе езды от Картеджа.

По словам Казбека Хазбулатова, работавшего с Дараевым, он был одним из шести чеченцев, работающих на Utilities One над проектом по прокладке кабельных сетей для компании Brightspeed.

Все мужчины жили в Чикаго или окрестностях и знали друг друга. Один начал работать на Brightspeed и по цепочки знакомств обращал других на эту работу.

«Мы были опечалены, узнав от одного из поставщиков услуг по строительству нашей оптоволоконной сети, что работавший на них Рамзан Дараев погиб в результате стрельбы,» — сообщил представитель Brightspeed «Голосу Америки».

Мужчины приехали в Северную Каролину, у них были карты столбов электропередач и задание — всех их сфотографировать.

«Наша проблема была в том, что на нас не было униформы» — говорит Хазбулатов.

Дараев был убит в пятницу. По словам Хазбулатова, униформы должны были прибыть в понедельник.

Что известно о военном, стрелявшем в Дараева?

Информации об этом человеке в открытом доступе значительно меньше.

По сведениям местной газеты «The Fayettesville Observer», стрелявший – полковник специальных операций, работающий на базе в Форт-Либерти. «Голосу Америки» независимо удалось найти человека, подходящего под это описание и сведения из материалов полиции. Мы не раскрываем его имени до появления официальных подтверждений либо обвинений.

«Голосу Америки» не удалось до него дозвониться.

Дом, где полковник проживает с семьей, находится рядом с шоссе и лесополосой на окраине Картеджа.

Из-за чего возник конфликт?

Согласно официальному сообщению офиса шерифа округа Мур, у Дараева, когда тот находился близ дома военного, не было с собой ни рабочих инструментов, ни рабочей униформы с логотипом работодателя. При нем также не было документов, удостоверяющих личность.

Полицейским удалось установить личность Дараева при помощи его родственников и иностранного идентификационного документа из его машины, стоявшей неподалеку.

В автомобиле находился еще один мужчина, Адсалам Джанкутов. Джанкутову 31 год, он также уроженец Чечни и, согласно полицейскому отчету, проживает в пригороде Чикаго. «Голосу Америки» не удалось связаться с Джанкутовым. По данным Fox News, как Дараев, так и Джанкутов плохо говорили на английском, что, похоже, мешало им объясниться на месте. В свою очередь Хазбулатов утверждает, что Дараев знал английский, и каждый из членов команды мог объясниться и рассказать, что они работают на проекте для компании Brightspeed.

В 20:12 жена военного позвонила в полицию.

«Тут человек, он находится на нашей территории без разрешения, — говорит она на записи звонка. — Мой муж пошел поговорить с ним. С опушки леса он [муж] крикнул, чтобы я позвонила в полицию. Он [Дараев] был очень агрессивен… Они разговаривают на границе участка и, очевидно, коммуникация удается с трудом».

По словам жены, по ее участку проходит линия электропередач. Ее муж и Дараев стояли возле нее.

Менее чем через десять минут после первого звонка, в 20:20, жена вновь позвонила в полицию, уже в состоянии паники. Она торопила полицейских, которые, по словам диспетчера, были заняты другими делами.

«Мне очень нужны полицейские здесь», — говорит она на записи.

«Этот человек – из Чечни. Он перешел границу нашего участка. Мои дети были на заднем дворе. Он делает фотографии» — продолжает она.

«Он фотографирует ваш дом?» — спрашивает диспетчер.

«Наших детей, наш дом, да», — отвечает жена.

Полицейские прибыли на место происшествия около 20:32, говорится в отчете. К тому моменту Дараев уже был убит.

Хазбулатов, коллега Дараева, отрицает версию о том, что Дараев вел себя агрессивно. Он, как и семья Дараева, утверждает, что в мужчину выстрелили четыре раза — два раза в спину, и раз в руку и голову. Официальных сведений о числе и характере огнестрельных ранений, приведших к смерти, не публиковалось. Хазбулатова не было на месте событий.

Могло ли произошедшее быть связано со шпионажем?

Убийство Дараева произошло на фоне растущих в США опасений по поводу иностранного – и особенно российского – шпионажа. Эти опасения сказались на восприятии этого события американскими СМИ.

Телеканал Fox News со ссылкой на неназванные источники сообщил, что должности в электроэнергетических компаниях часто являются прикрытием для агентов американской разведки при работе за границей.

Адмирал Морского Флота США Дарил Каудл рассказал журналистам, что иностранных граждан останавливают по два-три раза в неделю у ворот военных баз или объектов.

Как утверждает корреспондент по национальной безопасности Fox News Дженнифер Гриффин, военнослужащие сил специальных операций США в последнее время нередко сообщают о случаях слежки за ними и их семьями.

Хазбулатов отрицает, что действия Дараева связаны с разведкой. Родные Дараева также убеждены в его невиновности: «Рамзан уехал из России, не понимая, что величайшая несправедливость по отношению к нему будет совершена в свободной стране, где он по идее должен был получить защиту», – пишет в своей петиции сестра Дараева.

Корреспондент Fox News Гриффин утверждает, что Дараев фотографировал дом военного при помощи телеобъектива, что, естественно, могло вызывать подозрения. В репортаже телеканала также говорится, что на месте убийства Дараева были обнаружены два мобильных телефона: их передали на военную базу.

В своем пресс-релизе компания Utilities One опубликовала скрин сообщения в мессенджере с фотографией столба электросети — сделанной, предположительно, мобильным телефоном.



Хазбулатов утверждает, что у работников не было телеобъективов, и они фотографировали столбы мобильным телефоном.

«Голос Америки» обратился в Офис шерифа округа Мур с вопросами о возможном наличии телеобъектива у Дараева и о ходе расследования убийства, но пока не получил ответа.