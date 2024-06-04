Как трансформация Medi-Cal расширяет доступ к психиатрической помощи и лечению наркозависимости.

В то время как Департамент здравоохранения (DHCS) продолжает преобразование Medi-Cal, штат решает проблемы поведенческого здоровья, такие как психиатрическая помощь и услуги по лечению расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ, через систему здравоохранения.

Medi-Cal, калифорнийская программа Medicaid, обеспечивает покрытие для каждого третьего (или 15 миллионов) калифорнийцев и теперь включает в себя расширенные услуги для удовлетворения их потребностей в медицинском обслуживании, выходящие далеко за рамки кабинета врача.

На специальном, третьем из серии, брифинге EMS для этнических СМИ 16 мая руководители DHCS и местные поставщики медицинских услуг рассказали, как Medi-Cal помогает калифорнийцам, нуждающимся в лечении психических заболеваний и расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ, вести более здоровый образ жизни.

“Поведенческое здоровье, включая психическое здоровье и употребление психоактивных веществ, так же важно, как и физическое здоровье, и результаты взаимосвязаны,” — сказала Паула Вильгельм, временный заместитель директора службы поведенческого здоровья DHCS.

Чтобы облегчить участникам доступ к медицинской помощи, Medi-Cal сотрудничает с общественными организациями для предоставления поведенческой помощи, такой как скрининг психического здоровья и расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ, амбулаторное лечение и стационарное лечение. И чтобы получить эти услуги, участники могут позвонить на круглосуточную линию своего округа.

“Одна вещь, которую мы продолжаем слышать от наших членов MediCal, заключается в том, что сложность навигации в системе здравоохранения может мешать людям получать доступ к медицинской помощи,” — сказала Паула Вильгельм.

DHCS преобразует Medi-Cal для решения этой проблемы с помощью таких мер, как Закон об услугах в области психического здоровья, финансирующий лечение расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ, и серьезные психические расстройства; расширение раннего вмешательства и жилищной поддержки; и политики «No Wrong Door», делающей соответствующее покрываемое лечение доступным для всех участников.

По мнению Главного хирурга США, кризис психического здоровья молодежи является определяющей проблемой общественного здравоохранения нашего времени, и Medi-Cal трансформируется для решения этой проблемы через Инициативу по поведенческому здоровью детей и молодежи, инвестиционную часть генерального плана губернатора Ньюсома стоимостью 4,7 миллиарда долларов. для психического здоровья детей.

“На протяжении более десяти лет положение молодежи ухудшалось,” — сказала Отэм Бойлан, заместитель директора Управления стратегического партнерства DHCS. “Половина всех случаев диагностируемых психических заболеваний в течение жизни возникает у молодежи к 14 годам, а 75% в начинаются к 24 годам.”

По ее словам, в Калифорнии 284 000 детей страдают тяжелой депрессией, и 66% не получают лечения. Чтобы справиться с этим кризисом, “мы концентрируем нашу помощь в области психического здоровья не только на больницах и клиниках, но и на школах, где молодежь проводит большую часть своего времени”, — сказала Бойлан.

“Мы работаем с системами K-12, общественных колледжей, Калифорнийского университета и Калифорнийского государственного университета, чтобы привлечь больше консультантов, получающих возмещение; реализовываем программы осознанности и социальных навыков; и инвестируем в общественные мероприятия, особенно в отношении цветной молодежи, людей с низкими доходами, ЛГБТК+, вовлеченных в дела, связанных с правосудием и сталкивающихся с жилищными проблемами, — добавила она.

“Наш контракт Medi-Cal позволил нам за последние несколько лет вырасти и стать одной из крупнейших программ, предоставляющих помощь в области психического здоровья и наркозависимости в округе Гумбольдт,” — сказала Дженнифер Олифант, директор программы Chekws: Hope for Tomorrow в Two Feathers. Семейные службы коренных американцев в Мак-Кинливилле. “Мы создали интенсивную и реабилитационную помощь, обучение персонала в местных университетах, культурные семинары, консультации равных и конную терапию.”

Она рассказала, что в 2022 году Two Feathers смогла начать свою программу развития молодежного лидерства, нанимая подростков в группы под руководством взрослых, чтобы они научились быть будущими сотрудниками, развивали социальные и эмоциональные навыки, отправлялись на экскурсии в колледж и узнавали о местных культурных практиках.

“Несколько лет назад к нам обратился один молодой человек, который боролся с употреблением психоактивных веществ и колебался, стоит ли обращаться за консультацией,” — сказал Олифант. “Они приняли участие в нашей программе молодежного лидерства и связались с группой сверстников, а затем у них появилась мотивация связаться с нашими консультантами. Они с нами уже почти два года, и изменения были замечательными, поскольку стабилизировались их проблемы со здоровьем и изоляция при обучении профессиональным навыкам и общении со своим сообществом.”

“Ужасно видеть, как наркокризис повлиял на молодёжь,” — продолжила она. “У нас нет отдельной службы по лечению наркотической зависимости; скорее, мы включили ее в услуги по охране психического здоровья, чтобы разрушить барьеры к доступу.”

“Расширенная программа Medi-Cal позволила нам иметь устойчивую, растущую программу по охране психического здоровья с постоянным клиническим списком, тогда как раньше у нас были временные гранты то здесь, то там,” — добавила Дженифер Олифант.

“Когда я только начинала в 2008 году, у нас вообще не было никакой программы психического здоровья, но я видела в ней огромную необходимость здесь,” — сказала Триша Нгуен, генеральный директор Southland Integrated Services, медицинской клиники в округе Ориндж, которая была первой созданной в 1979 году как агентство по расселению беженцев во время войны во Вьетнаме.

Округ Ориндж — крупнейший вьетнамский анклав за пределами Вьетнама, в котором, по данным переписи населения США, в настоящее время проживает более 209 000 вьетнамцев — более 6% от общей численности населения региона.

“Существует разрыв в психическом здоровье между поколениями, — объяснила Триша Нгуен, — между старшим поколением, которое так много страдало и перекладывает вину за необходимость быть традиционно успешным врачом, юристом, инженером на детей… поэтому у нас есть изоляция среди пожилых людей и тревожность, депрессия и самоубийства среди молодежи, находящейся под давлением,” – поделилась она.

В 2020 году Центры по контролю заболеваний сообщили, что самоубийство было основной причиной смерти американцев AAPI в возрасте от 10 до 19 лет и второй по значимости причиной смерти среди людей в возрасте от 20 до 34 лет.

“Наряду с такими программами, как занятия по здоровью для пожилых людей, консультирование ветеранов, психиатрическая реабилитация и семинары по цифровой грамотности, — сказала Триша Нгуен, — гранты Medi-Cal позволили нам организовать шестинедельные семинары по здоровью для молодежи, включающие искусство и ремесла, обучение здоровому сну и питанию, правила поведения в социальных сетях и стратегии общения с родителями.

“Родители чувствуют, что пожертвовали всем ради успеха детей, в то время как дети чувствуют, что родители не заботятся об их благополучии,” — продолжила она. “В культурном отношении мы можем открыто говорить о диабете и гипертонии, но в отношении психического здоровья все еще существует стигма.”

“Поскольку мы расширили наши программы поведенческого здоровья, я заметила, что эта стигма уменьшилась,” — добавила Триша Нгуен. “Родители сейчас приходят и просят пригласить терапевта или провести обследование их ребенка. Трудно нарушить табу в отношении психического здоровья и злоупотребления психоактивными веществами, но с помощью этих программ мы это делаем.”

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.