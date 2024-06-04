Пожар Coral Fire начался к востоку от Зоны Ливерморской национальной лаборатории им. Э.Лоуренса около 14:30 в субботу, сильные порывы ветра привели к возгоранию почти 14 168 акров, от него пострадали 2 пожарных, разрушено одно строение и произошло отключение электроэнергии, и на всей территории объявлена ​​обязательная эвакуация.

В связи пожаром была перекрыта межштатная автомагистраль I-580 от Коррал-Холлоу-роуд до I-5 в обоих направлениях, сообщил CalTrans в социальных сетях. Из-за сильного ветра была объявлена эвакуация местного населения, проживающего к западу от Трейси.

Согласно CAL FIRE, по состоянию на 4 июня пожар локализован примерно на 90%. Причина его возникновения неизвестна, ведется расследования.

С 3 июня в 18:00 все предупреждения об эвакуации и перекрытия дорог из-за coral Fire отменены в соответствии с CAL FIRE SCU, однако жителям рекомендуется сохранять бдительность и быть готовыми к возможным изменениям. Опасения властей вызывает экстремально жаркая погода, установившаяся в эти дни.

Согласно веб-сайту лаборатории, Зона 300, расположенная в 15 милях к востоку от основного объекта Лоуренса Ливермора, является домом для объектов для поддержки разработки взрывчатых материалов, а также гидродинамических испытаний и диагностики.