Вспышки каких заболеваний грозят нам этим летом?

Насколько серьезна угроза птичьего гриппа этим летом? Ограничен ли он в основном птицей и крупным рогатым скотом? И какой риск это представляет для миллионов рабочих-иммигрантов, занятых в этих отраслях? Представляет ли из себя серьезную угрозу новый вариант Covid KP.2 , известный как FLiRT? Эксперты прогнозируют летний всплеск заболеваемости Covid, поскольку более заразный вариант начинает распространяться.

Участники еженедельного брифинга EMS для этнических СМИ 24 мая обсудили оба высокоинфекционных заболевания.

Следующей крупной пандемией масштабов, подобной Covid, скорее всего, станет птичий грипп — респираторное заболевание, уже убивающее миллионы домашних и водоплавающих птиц и заражающее тысячи крупного рогатого скота. В настоящее время версия H5N1 — вирусаптичьего гриппа — существует на шести континентах, что является беспрецедентным событием, сказал доктор Морис Питески, доцент Школы ветеринарной медицины Калифорнийского университета в Дэвисе, который специализируется на моделировании высокопатогенного птичьего гриппа.

Он рассказал, что вирус распространяется через фекалии зараженных водоплавающих птиц, отметив, что рядом со многими молочными фермами и птицефабриками есть лагуны и другие крупные водоемы. Одичавшие кошки, бродящие по молочным фермам, также являются переносчиками вируса, равно как и инфицированное сельскохозяйственное и фабричное оборудование.

Доктор Морис Питески подчеркнул, что работники птицеводческой и молочной промышленности подвергаются особому риску заражения: люди, тесно контактирующие с больными птицами, могут заразиться вирусом при попадании в глаза, нос или рот человека или при вдыхании.

“Птичий грипп на каком-то уровне представляет опасность для всех нас; вокруг так много вирусов. Проводится много новых исследований, посвященных вирусам в сточных водах очистных сооружений,” — сказал он.

Птичий грипп чрезвычайно смертелен для людей, сказал доктор Питер Чин-Хонг, профессор медицины и директор программы по инфекционным заболеваниям у людей с ослабленным иммунитетом в Калифорнийском университете в Сан-Франциско. По его словам, это похоже на очень тяжелый грипп, но уровень смертности намного выше.

“Причина, по которой первоначально это заболевание так смертельно опасно для людей, заключается в том, что мы не привыкли видеть этот вид инфекции. Это почти как первые дни COVID. Поэтому у нас нет необходимой иммунной системы, чтобы противостоять этому заболеванию,” — сказал доктор Чин-Хонг. “Вполне возможно, что в какой-то момент в среднесрочной перспективе у нас может возникнуть пандемия.”

“Испанка” 1918 года, унесшая жизни более 50 миллионов человек во всем мире, была вызвана вирусом H1N1 с генами птичьего происхождения, отметил доктор Чин-Хонг. Но он отметил, что более эффективное обнаружение и лечение сегодня могут снизить количество человеческих жертв. На данный момент зарегистрировано только три случая заражения людей в США. В каждом из этих случаев инфекция проявлялась в виде конъюнктивита и симптомы были относительно легкими.

Однако оба специалиста – и Чин-Хонг, и Питески – считают, что данные о случаях заражения птичьим гриппом среди людей сильно занижены. По данным Института экономической политики, иммигранты составляют 56% работников мясоперерабатывающей промышленности и 28% работников птицеводства. Сотрудники работают в тесных помещениях, практически не имея защитных средств. По словам Чин-Хонга, иммиграционный статус, а также потеря заработной платы во время больничного дня могут отбить у работников желание сообщать о своем нездоровье.

“Три случая, о которых мы знаем, — это лишь верхушка айсберга. Мы даже не знаем, сколько людей имеют бессимптомные инфекции,” — сказал он. “Есть страх депортации. Поэтому, если будет какое-то регулирование иммиграционной амнистии, я думаю, это поможет всем нам.”

По его словам, гарантия дохода для тех, кто заболел, и для ферм, которые должны закрыться во время вспышки, также потенциально может привести к улучшению отчетности. Федеральное правительство действительно выделяет 50 000 долларов в день временно закрытым фермам. Доктор Чин-Хонг предупредил, что люди потенциально могут заразиться вирусом, употребляя непастеризованное молоко или употребляя в пищу непастеризованный сыр. Он сослался на недавнее исследование, в ходе которого мышам давали молоко от коров, инфицированных H5N1. «Он покинул кишечник и фактически попало в легкие, вызвав их серьезное заболевание».

Доктор Питески сказал, что он также обеспокоен птичьим гриппом с точки зрения продовольственной безопасности.

“Птица — это животный белок номер один по потреблению на планете. Это относительно недорого и полезно для здоровья. То, с чем мы сейчас имеем дело, — это экзистенциальный кризис птицеводческой отрасли во всем мире. Если в ближайшие несколько десятилетий мы собираемся накормить еще 2 миллиарда человек, птицеводство, вероятно, станет частью этого решения. И если мы не сможем с этим справиться, боюсь, это станет для нас настоящим испытанием. Продовольственная безопасность действительно важна для глобальной стабильности,” — сказал он.

Говоря о других вирусах, вирусолог доктор Бенджамин Нойман, профессор биологии Техасского университета A&M акцентировал внимание на новом варианте COVID.

“Это одна из наиболее агрессивных версий вируса, которые мы когда-либо видели,” — сказал он. “Это вершина шкалы с точки зрения иммунной резистентности, а это означает, что он почти наверняка сможет заразить людей, даже если они недавно были вакцинированы.” По его словам, вакцинация по-прежнему остается лучшим способом не умереть от COVID-19.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, KP.2 происходит из семейства FLiRT варианта Omicron и в настоящее время составляет около трети случаев заражения COVID. Симптомы аналогичны инфекциям других подвариантов: насморк, боль в горле, головная боль, лихорадка, кашель и боли в теле. CDC рекомендует оставаться дома, пока жар не пройдет.

Вакцины не поспевают за быстрой эволюцией вариантов и подвариантов COVID-19, сказал доктор Нойман. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов должно было обсудить КП.2 на прошлой неделе, но отложила встречу до июля, чтобы определить, на каких подвариантах будет основана новая вакцина, которая будет представлена ​​в сентябре.

“Когда мы знаем, что это вирус, который возникает спорадически и достигает пика в разное время в течение года, каждый год. Это по сути непредсказуемо. Мы относимся к COVID так, как если бы это был грипп, хотя это совсем не так,” — заявил Нойман.

“Вероятно, они устарели. А это означает, что они могут пропустить какое-то время. Но работа тестов основана на обнаружении частей вируса, которые не сильно изменились в ходе недавней эволюции. Так что теоретически они все равно будут работать эффективно,” – сказал доктор Нойман, говоря о домашних тестах на COVID.

Доктор Питер Чин-Хонг согласился с доктором Норманом, что этим летом он ожидает увидеть всплеск случаев заражения COVID.

“Поскольку все больше людей заражаются новыми вариантами, им будет легче попасть в более уязвимое состояние. А из-за низкого уровня вакцинации и низкого уровня использования Паксловида я беспокоюсь, что у нас будет резкий рост числа госпитализаций,” — сказал он. “В США четыре лета подряд наблюдается всплеск заболеваемости COVID: по мере того, как температура становится выше, люди, как правило, собираются в закрытых помещениях, в основном без масок.”

По мнению доктора Чин-Хонга, этот всплеск не нанесет ущерб больницам, как это было в предыдущие годы, но он отметил, что, согласно анализу сточных вод, всплеск произойдет в начале этого года.

“Нам нужно особенно поощрять тех, кто уязвим, особенно тех, кто не получил вакцину в прошлом году, пойти и сделать ее. А если вы не хотите получать вакцину, убедитесь, что вы знаете, как получить доступ к ранней терапии, если вы заразитесь COVID,” — сказал Чин-Хонг.

Кроме этого он призвал людей продолжать носить маски, отметив, что маски полезны при любых заболеваниях, передающихся через дыхательные пути.

“Новые угрозы будут продолжаться в течение всей нашей жизни. И мы должны сосредоточить наши усилия на защите всех слоев нашего общества, особенно уязвимых,” — подчеркнул доктор Чин-Хонг.

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.