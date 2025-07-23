Власти округа Лос-Анджелес подтвердили 31-ю смерть, связанную с разрушительными лесными пожарами, охватившими регион в январе. Как сообщили официальные лица, человеческие останки были обнаружены в городе Алтадена, где в январе бушевал пожар Итон.

По данным следствия, погибший стал 19-й жертвой пожара Итон, при этом 12 человек ранее погибли в результате пожара в районе Палисейдс. Останки были идентифицированы экспертами Службы судмедэкспертизы округа, которые установили, что они принадлежат человеку, погибшему в огне более шести месяцев назад.

Расследование причин трагедии продолжается. По одной из версий, возгорание могло быть вызвано курением или неисправным кислородным аппаратом.

Январские пожары в Южной Калифорнии стали одними из самых разрушительных за последние годы, уничтожив тысячи домов и вынудив десятки тысяч людей эвакуироваться. Несмотря на прошедшее время, работы по восстановлению и расследованию последствий трагедии продолжаются.