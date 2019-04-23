Славянская церковь помогает в реабилитации после пожаров в Парадайз

Первая славянская баптистская церковь в Сакраменто организовала группу поддержки жителей города Парадайз, сгоревшего дотла во время пожара «Кемп» в ноябре прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Объединения славянских баптистских церквей Западного побережья США, группа волонтеров церкви несколько раз посетила сгоревший город с целью расчистки завалов и оказания помощи местному населению.

«Эти люди до сих пор нуждаются в физической и финансовой помощи, но еще больше они нуждаются во внимании. Некоторые, обращаясь к нам, говорили: “вы не представляете, что для нас означает ваше присутствие здесь”. Многие из этих людей живут в трейлерах, машинах и даже палатках. Зачастую им нет с кем поговорить, рассказать про свою боль, поделиться переживаниями. Многие желают, чтобы за них молились. Они рады видеть нас каждую неделю. Любая помощь и внимание для этих людей приносят им радость и надежду», – говорится в опубликованном сообщении.











Фото: Ник Квач, Pacific Coast Slavic Baptist Association

Как рассказал миссионер из New Fields Ministries Ник Квач на своей странице в Фейсбуке, его группа несколько раз посетила Парадайз, Чико и Магалию, где до сих пор проживают беженцы.

«Мы с молодежью посетили семьи, которые пострадали от пожара в Парадайз. Пользуясь возможностью, мы заехали в то место, где стоят кресты для погибших от этого ужасного пожара. Здесь люди не шутят и не смеются, они проходят молча, склонив свои головы. Пройдя через длинную линию этих крестов, мы помолились за семьи, которые пламя пожара не обошло стороной».

Верующие раздают погорельцам подарки, еду, молятся за людей. Для поддержания акции группа собирает средства на сайте GoFundMe.

Напомним, что в пожаре «Кемп» по официальным данным погибли 85 человек, а 3 человека пропали без вести. Это был один из самых смертоносных пожаров в истории США и Калифорнии. В причинах столь разрушительного пожара обвиняют неисправное оборудование энергетической компании Pacific Gas and Electric (PG&E).