Great Seal of California
Photo: Ruslan Gurzhiy/SlavicSac.com

В самом центре Сакраменто находится Музей Калифорнии, открытый в 1998 году и посвященный богатой истории, искусству и культуре Золотого штата. 

Идея создания принадлежит госсекретарю штата Марч Фонг Ю. Первоначально музей был создан как площадка для демонстрации содержимого Архива штата.

С 2004 года, при содействии бывшей первой леди Марии Шрайвер, была открыта выставка «Выдающиеся женщины Калифорнии». С тех пор на выставках музея освещаются истории и события, отражающие все аспекты разнообразного населения и культуры Калифорнии.

Особая гордость музея – Зал славы Калифорнии, открытый в 2006 году губернатором Арнольдом Шварценеггером и его супругой. Зал чествует легенд и первопроходцев Золотого штата, чьи достижения вошли в историю и изменили штат, нацию и мир. Здесь ежегодного проводят торжественную церемонию вручения официальных наград губернатора штата.

С 2006 по 2024 годы 166 калифорнийцев удостоены чести быть представленными в Зале славы Калифорнии.

Виталий Атаев Трошин, Елена Кузнецова, Руслан Гуржий, SlavicSac.com
California Local News Fellowship

California State Library

Эта публикация полностью или частично поддержана за счет средств, предоставленных штатом Калифорния, находящихся в ведении Библиотеки штата Калифорния.

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