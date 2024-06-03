В самом центре Сакраменто находится Музей Калифорнии, открытый в 1998 году и посвященный богатой истории, искусству и культуре Золотого штата.
Идея создания принадлежит госсекретарю штата Марч Фонг Ю. Первоначально музей был создан как площадка для демонстрации содержимого Архива штата.
С 2004 года, при содействии бывшей первой леди Марии Шрайвер, была открыта выставка «Выдающиеся женщины Калифорнии». С тех пор на выставках музея освещаются истории и события, отражающие все аспекты разнообразного населения и культуры Калифорнии.
Особая гордость музея – Зал славы Калифорнии, открытый в 2006 году губернатором Арнольдом Шварценеггером и его супругой. Зал чествует легенд и первопроходцев Золотого штата, чьи достижения вошли в историю и изменили штат, нацию и мир. Здесь ежегодного проводят торжественную церемонию вручения официальных наград губернатора штата.
С 2006 по 2024 годы 166 калифорнийцев удостоены чести быть представленными в Зале славы Калифорнии.
Виталий Атаев Трошин, Елена Кузнецова, Руслан Гуржий, SlavicSac.com
California Local News Fellowship
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