Стартап предложил $10 тыс. желающим переехать из Силиконовой долины

Если вы устали жить в Районе залива и платить астрономические цены за свое жилье — стартап MainStreet Work, основанный тремя бывшими сотрудниками Google, поможет вам переехать в более спокойное место и начать работать удаленно.

Работает это следующим образом. MainStreet находит для сотрудников работодателя из числа самых инновационных мировых компаний, договаривается с ним о наилучших условиях и помогает претендентам подготовиться к собеседованию.

Выбранный кандидат бесплатно получает в свое распоряжение один из офисов, полностью оборудованный для удаленной работы и после 12 месяцев работы с MainStreet получиет в качестве бонуса чек на 10 тысяч долларов.

“Если же вы потеряете работу, MainStreet гарантирует вам поддержку в виде стипендии в размере до $5000 в месяц, медицинской страховки для вас и вашей семьи, а также возможности стажировки в самой MainStreet или в одной из некоммерческих компаний”, – отмечают представители стартапа.

Ранее сообщалось, что из-за постоянно растущих цена на недвижимость в районе Залива Сан-Франциско жители региона и Северной Калифории перебираются в другие штаты, в частности – Техас.