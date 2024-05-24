Согласно исследованиям нескольких калифорнийских СМИ, одним из самых доступных мест для покупки недвижимости в Золотом штате является город Риджекрест и его окрестности. 

Город находится на юге Калифорнии в округе Керн, там же расположена самая большая ВМС база США – Чайна Лейк. 

Как известно, дома в Золотом штате стоят миллионы долларов, и лишь изредка можно найти недвижимость за пару сотен тысяч долларов, которой здесь достаточно много. 

Район Риджекреста примечателен тем, что дома на продажу часто выставляется всего за несколько тысяч долларов. В самом городе, в котором проживает около 30 тысяч человек, есть все необходимые магазины и сервисы для комфортной американской жизни. Средняя зарплата составляет $20 в час. 

До округа Лос-Анджелес из бюджетного Риджкреста всего час на машине. 

Я сам здесь когда-то купил разрушенный дом за $5000, восстановил его и счастливо живу в нем по сей день!

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com
California Local News Fellowship

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