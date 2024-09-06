«Российскую цивилизацию ждет полное фиаско»

Во время своей европейской поездки корреспондент «Славянского Сакраменто» Виталий Атаев-Трошин в Белграде, столице Сербии, встретился и пообщался с изобретателем, бизнесменом и компьютерным ученым Ильей Осиповым, который вместе с сыном Саввой прославились своим изобретением – игровой приставкой WowCube, выполненной в виде кубика Рубика с 24 дисплеями вместо традиционных разноцветных квадратов. Их проект WowCube привлёк внимание мировой научной общественности и крупных компаний. Отец и сын часто появляются на обложках научно-технических журналов, а в Китае идет массовое производство их инновационной игрушки.

Идея создания этого современного девайса возникла у Ильи и Саввы, когда они жили в США. Илья родился в Нижнем Новгороде и с детства был связан с инженерным делом, поскольку его семья много лет работала на Горьковском автомобильном заводе. Окончив университет имени Лобачевского по специальности информационные системы в экономике, он проявил себя, заняв первое место на всероссийской олимпиаде по программированию в далеком 1996 году. В дальнейшем одним из его первых успешных проектов стал городской портал nn.ru, который быстро завоевал популярность жителей Нижнего Новгорода. В 2012 году Илья продал портал и отправился в США, решив попробовать силы на мировых рынках.

Переехав в Америку, изобретатель сосредоточился на создании механических головоломок и игр. На его счету 18 научных публикаций и семь патентов, а также серебряная медаль Эдисона 2020 года, он также активно сотрудничает с научными изданиями. Головоломки Ильи неоднократно отмечались на мировых конкурсах, а права на некоторые из них он уже продал компаниям, которые занимаются их производством и продажей в разных странах. Помимо этого, Осипов владеет патентами на технические устройства, такие как магнитные коннекторы, и разрабатывает бытовые и медицинские товары, коммерциализация которых пока находится в планах.

В нашем интервью он обсудил не только технические аспекты проекта WowCube, но и подробно остановился на своих взглядах на политическую ситуацию в России. Осипов выразил свое глубокое разочарование в российском государстве и его текущей политике, что сильно повлияло на его решения, касающиеся как личной жизни, так и профессиональной деятельности.

Парадокс Кремниевой долины

Осипов начал с обсуждения парадоксальной ситуации в Кремниевой долине. По его словам, несмотря на астрономическую стоимость жизни в регионе, венчурные капиталисты продолжают настаивать на том, чтобы стартапы базировались именно в районе залива Сан-Франциско.

«Это создает огромное финансовое давление на молодые компании», — отмечает Осипов, подчеркивая, что зарплаты в стартапах часто ограничены условиями финансирования.

Он проводит интересную параллель между Кремниевой долиной и средневековыми городами, где ремесленники одной специальности группировались на одной улице.

«Такая концентрация привлекает клиентов, несмотря на конкуренцию», — поясняет он, однако замечает, что эта модель начинает меняться.

Диверсификация технологических центров

По наблюдениям Осипова, в США наметилась тенденция к диверсификации технологических центров. Хотя Кремниевая долина сохраняет свой статус главного технологического хаба, другие города начинают формировать свои ниши. Лос-Анджелес, например, становится центром притяжения для компаний в сфере развлечений и игровой индустрии, что логично связано с наследием Голливуда. Остин в Техасе привлекает технологические компании более доступной стоимостью жизни, а Майами становится домом для криптовалютных проектов и стартапов в этой сфере.

Юридические нюансы создания стартапа

Говоря о юридических аспектах создания стартапа, Осипов подчеркивает важность регистрации компаний в штате Делавэр.

«Это не столько о налоговых преимуществах, сколько об удобстве корпоративного законодательства и стандартизации юридических процессов», — поясняет он. Такой подход, по мнению Осипова, значительно упрощает работу с инвесторами и юридические процедуры.

Влияние пандемии на бизнес-процессы

Интересно, что пандемия COVID-19, по словам Ильи, ускорила переход к виртуальным бизнес-процессам. На примере собственной компании он рассказывает, как обнаружил, что большинство встреч и презентаций для инвесторов можно эффективно проводить онлайн.

«Это открытие позволило нам покинуть дорогостоящий район залива Сан-Франциско без ущерба для бизнеса», — делится Осипов, ставя под вопрос необходимость физического присутствия в Кремниевой долине для успеха стартапа.

Природное богатство Калифорнии и опыт жизни в разных штатах

Осипов не скрывает своего восхищения природой Золотого штата, называя её самой разнообразной и впечатляющей среди всех 65 стран, которые он посетил.

«Уникальное сочетание гор, водопадов, пустынь и побережья в одном штате делает Калифорнию непревзойденной с точки зрения природной красоты», — отмечает изобретатель, но рассказывая о своем опыте жизни в разных штатах, признается: «Мы потеряли Калифорнию. Я, например, лично потерял природу Калифорнии».

Он сравнивает Калифорнию с Флоридой, где прожил три года, отмечая, что Флорида «значительно более однообразная».

Осипов делится своим подходом к жизни: «Я очень давно перешел с мысли о том, как прожить запланированную жизнь. Я понял, что это невозможно. Теперь у меня желание прожить интересную жизнь». Этот подход помогает ему легче воспринимать перемены и находить интерес в новых местах проживания.

Взгляд на современных технологических лидеров

Говоря о современных лидерах в мире технологий, Осипов уделяет особое внимание Павлу Дурову, создателю ВКонтакте и Telegram. Несмотря на личную антипатию, Осипов признает гениальность Дурова: «Он гений, безусловно. Но гении часто люди очень противоречивые, особенно яркие люди».

Илья подчеркивает, что успех Дурова не случаен, учитывая его второй успешный проект Telegram. «Это крутой чувак, безусловно», — говорит он, отмечая способность Дурова создавать ценность и собирать сильные команды. Однако Илья выражает некоторые сомнения относительно Telegram, отмечая его российские корни и финансовые потоки, а также поднимая вопросы о безопасности и конфиденциальности данных пользователей.

Осипов поделился своим философским подходом к жизни и карьере, подчеркнув важность адаптации к изменениям и поиска интереса в новых ситуациях. «Если ты переходишь на эти взгляды и в личном плане, то тебе значительно легче всё воспринимать», — говорит он. Этот подход Осипов применяет и к своей карьере в технологической сфере. Он уважает создание новой ценности выше, чем простое перераспределение существующих ресурсов: «Есть два метода жить. «Отжать и поделить». А есть метод «Создать». Создать ценность. Это человек, который создает ценность. Любое создание ценности достойно уважения».

Прогресс проекта WowCube

Проект оказался гораздо сложнее, чем предполагалось изначально. Отсутствие готового фреймворка, операционной системы и устройства сделало разработку особенно трудной. Каждый элемент системы, будь то электрическая часть, операционная система или средства разработки, требовал тщательной проработки.

«Чтобы сделать штуку, которая попадает под все требования масс-маркета, чтобы продать миллион штук… нужно сделать так, чтобы все участники рынка на этом заработали».

Стоимость устройства в данный момент составляет около $400 за младшую модель. Главная цель текущих продаж — отработка всех процессов, включая фидбэк, техподдержку и коммуникацию с разработчиками. Осипов надеется, что к концу 2024 года проект будет готов к массовому выпуску. Илья подчеркнул, что разработка устройства, которое сочетало бы в себе инновационные технологии и оставалось доступным для массового рынка, стала настоящим вызовом.

«Сделать штуку, которая попадает под все требования масс-маркета и при этом не слишком дорогая, оказалось крайне сложно». Итоговую оценку и перспективы «американского проекта» Илья подытожил и представил перспективы дальнейшего развития своего проекта, WowCube. Он отметил, что «проект абсолютно американский в своем подходе и к России не имеет никакого отношения». «Я не приезжал в Америку с этим проектом, как многие делают из России. Этот проект полностью был придуман в США. В Америку я эмигрировал как человек, презирающий российскую власть».

Осипов выразил уверенность в том, что, несмотря на сложности, связанные с производственными и финансовыми аспектами, проект имеет большой потенциал для дальнейшего успеха. Его команда активно работает над улучшением прототипов и решением проблем.

Отношение к российской власти

Говоря о ситуации России, Илья Осипов выразил резко отрицательное отношение к российской власти и государственному устройству. В интервью он отметил, что его негативное восприятие связано с рядом факторов, включая политические репрессии, коррупцию и отсутствие свободы слова в России.

Осипов резко раскритиковал политический режим в современной России, назвав его «российской империей» и «тюрьмой народов». Он выразил надежду на «разгромное поражение России в войне и распад страны».

Он подчеркнул, что эти аспекты глубоко его беспокоят и являются причиной его разочарования в нынешнем государственном строе. «Я презираю российскую империю и её методы управления», — заявил он, подчеркивая свое недовольство текущим политическим режимом. «Россия идет в тупик. Российская цивилизация получит полное фиаско. И все будет очень плохо».

Он также рассказал о личных переживаниях, связанных с этим вопросом. По его мнению, российское государство не поддерживает и не развивает те идеи и инновации, которые могли бы способствовать прогрессу страны. Осипов считает, что власти стремятся контролировать все аспекты жизни и ограничивать возможности для свободного выражения мнений, что, по его мнению, негативно сказывается на развитии общества.

Планы по отказу от российского гражданства

В связи с негативным отношением к российской власти, Осипов хочет отказаться от российского гражданства. Этот шаг является результатом его разочарования в политической системе и стремления к более свободной и открытой среде.

«Я планирую отказаться от российского гражданства. И вообще я желаю российскому государству зла».

Причины такого решения связаны не только с политическими, но и с личными убеждениями о важности свободы и демократии. Осипов верит, что отказ от российского гражданства поможет ему сосредоточиться на своей работе и личной жизни в более поддерживающей прогрессивной среде.

«Сейчас мое желание останавливает только одно — сложность административной процедуры. Если бы я мог просто написать заявление о выходе из российского гражданства и отправить его по почте, я бы 100% сделал бы это.»

Отношение к культурным достижениям России

Несмотря на свое критическое отношение к российской власти, Илья высоко оценивает культурные и инженерные достижения России. Он отметил, что он всегда восхищался талантом и творческими способностями российских специалистов.

«Я признаю культурные достижения русских. Я признаю инженерный гений».

Отношение к работе с российскими структурами и государственными органами Илья подчеркнул, что его взаимодействие с российскими организациями ограничивается только частными лицами и не включает государственные структуры. Он объяснил, что его подход к работе основывается на принципе личного взаимодействия и сотрудничества с людьми, а не с государственными учреждениям: «Я работаю с людьми. Я не работаю с государством».

Личный опыт и восприятие культурных и исторических аспектов

Изобретатель подчеркнул, что его восприятие мира формировалось через призму личных переживаний и глубокого интереса к культуре и истории. Его философия основана на уважении к культурным достижениям и стремлении к пониманию исторических контекстов.

«Я не религиозный человек, но я признаю художественные достижения религии. Я с удовольствием люблю посмотреть на храмы, как турист. Везде захожу. Молиться я не пойду, но это же часть истории…»

Эмоции и опыт участия в выставках

Илья Осипов рассказал о своих ощущениях от участия в выставках и публичных мероприятиях, подчеркивая значимость таких событий для его профессиональной и личной жизни: «Когда я приезжаю с выставки, обязательно найдется кто-нибудь, кто проявит интерес к моему проекту. Всегда волнительно и приятно видеть, как люди реагируют на результаты твоей работы». Выставки предоставляют уникальную возможность не только продемонстрировать свои достижения, но и получить непосредственную обратную связь от публики. Взгляд Осипова на будущее технологической индустрии оптимистичен, но осторожен. Он видит потенциал для инноваций и роста за пределами традиционных центров, подчеркивая важность адаптации к меняющимся условиям рынка и технологий.