Епископ РОСХВЕ Сергей Ряховский поздравил Владимира Путина с вступлением в должность. Глава протестантской церкви считает выбор российского народа “избранием Божьим”.

После инаугурации Владимира Путина в качестве президента РФ, прошедшей в Кремле 7 мая 2024 года, начальствующий епископ РОСХВЕ Сергей Васильевич Ряховский, присутствовавший среди приглашенных гостей, поздравил его с вступлением в должность, о чем сообщает пресс-служба Централизованной религиозной организации Российский объединённый Союз христиан веры евангельской (пятидесятников).

В своем поздравительном письме Сергей Ряховский написал: “Вы человек, всецело посвятивший себя России и российскому народу, разделяющий и укрепляющий многовековые традиции и ценности. Восхищаюсь Вашим мужеством, твёрдостью духа, самоотдачей и посвящением. Как священнослужитель и верующий человек, я не только ежедневно молюсь за Вас как за Президента Российской Федерации, но и верю в слово Божье, которое говорит, что именно Бог ставит царей над народами. Я верю, что через Вас Бог будет продолжать делать великие дела в нашей стране. Верю, что у России большое и благословенное будущее. Я верю, что Ваше президентство – это не просто выбор народа, но избрание Божье. Молюсь и желаю, чтобы Бог даровал Вам крепкого здоровья и мудрости…”

Как сообщал ранее “Славянский Сакраменто”, по информации ЦИКа РФ, 50% россиян в США голосовали за Путина.