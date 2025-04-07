Иностранные студенты в США сталкиваются с ростом давления и риском депортации

В университетах США усиливается тревога среди иностранных студентов. В Стэнфорде профсоюз аспирантов Stanford Graduate Workers Union (SGWU) сообщил о появлении сотрудников миграционной службы ICE на территории кампуса. Хотя местные службы округа Санта-Клара это не подтвердили, стало известно об аннулировании студенческих виз у четырёх студентов и двух выпускников вуза.

По всей стране учащиеся, включая аспирантов, сталкиваются с отказами во въезде, депортациями и отзывами разрешений за участие в мирных протестах и выражение мнения. SGWU осуждает происходящее как попытку запугать и подавить академическую свободу.

На фоне происходящего UC Berkeley опубликовал предупреждение о новых правилах, включая обязательную дактилоскопию для ряда визовых категорий с 11 апреля. Кроме того, теперь визы выдают по биологическому полу, указанному при рождении, что осложняет ситуацию для трансгендерных студентов.

Особое беспокойство вызывает программа “Catch and Revoke”, нацеленная на лишение виз участников протестов по Ближнему Востоку с помощью ИИ и анализа соцсетей.

Академическое сообщество готовится к общенациональной акции 8 апреля, требуя прекратить давление на студентов и защитить автономию университетов.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship