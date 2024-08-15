Приехал в США из России по рабочей визе от Google и уволился

История IT-инженера, который приехал в Америку из России по рабочей визе от Google и уволился.

В последние годы все больше россиян уезжают за границу, чаще всего в США или европейские страны, за лучшей жизнью, большими возможностями, международным опытом и хорошим заработком. Особенно это касается IT-специалистов.

Сегодняшний гость “Славянского Сакраменто” – IT-инженер, бывший сотрудник Google, Евгений Лунев, который рассказал о свое опыте в России и о карьере здесь, в Америке.

Свою первую работу на территории США Евгений получил в Кремниевой долине: транснациональная корпорация Google LLC пригласила россиянина работать в Калифорнии. Не задумываясь, он принял предложение, ведь это была мечта всей жизни.

Родину Лунев покинул 10 лет назад, имея небольшие познания в английском и скудный бюджет.

Прежде чем получить предложение работать в Кремниевой долине, он пытался посетить Штаты самостоятельно и даже однажды выиграл Грин-карту, но в ее выдаче было отказано из-за несоответствия подписи в некоторых документах. Евгений также пытался уехать в Канаду и Великобританию, но с этим ему тоже не повезло. Неудачи с визами в западные страны вынудили Евгения изучать новую профессию – айтишника.

На тот момент, как и сейчас, IT-специалисты очень ценились и были востребованы в США, поэтому обучение этой профессии было лучшим решением. Хотя, по словам Евгения, это было не совсем то, чем бы ему хотелось заниматься, но на тот момент другого выбора особо не было. Хотя у него имелись в запасе два высших образования: ракетостроителя и экономиста.

Для получения опыта, который позволил бы ему получить нужную визу, требовалось наличие работы в новой сфере деятельности, поэтому было необходимо обрести очередное образование. За этим предприимчивый россиянин отправляется в крупнейший государственный университет Великобритании – Кембридж, куда он подает заявку и его принимают. Траты за обучение, перелет и даже английскую стипендию берет на себя один из фондов Соединенного Королевства. Спустя год, Лунев получает третье высшее образование IT-инженера и возвращается на родину работать в новой сфере. Его активно приглашают в различные российские IT-компании, и в течение 5 лет он получает необходимый опыт. И после Евгений начинает заниматься поиском работодателя в США.

Рассказывая об учебе в Соединенном королевстве, Лунев утверждает, что при успешной сдаче вступительных экзаменов в британский ВУЗ обучение каждого студента оплачивает какой-нибудь благотворительный фонд, который сотрудничает с этим же учебным заведением. За жилье, питание и прочее чаще всего студенты платят самостоятельно из денег, которые выплачиваются в качестве стипендии. После завершения учебы в Великобритании Евгений получил около £10 000 на личные расходы.

Говоря о своем американском опыте, он утверждает, что в США к россиянам, которые приезжают на работу, относятся, как и к другим иностранцам, т.е. хорошо. Однако он делает акцент на том, что работодателю важно, чтобы будущий специалист мог изъясняться на английском языке и имел соответствующий опыт в своей профессии.

Чтобы овладеть достаточными знаниями и быть принятым на хорошую работу в США, коротких курсов в Интернете недостаточно, – уверен Евгений, поэтому он советует выбирать качественную школу с очным образованием. По его словам, на сегодняшнем рынке IT-технологий специалисты его уровня получают около $ 200 000 в год, но размер зарплаты зависит от штата.

Говоря об искусственном интеллекте, Лунев сомневается, что он сможет в ближайшее время заменить реальных айтишников, и уверен, что без живого человека ничего не получится в мире технологий.

Евгений также сомневается, что YouTube в России могут полностью запретить (слухи об этом ходят с начала войны в Украине в феврале 2022 года), несмотря на возможную блокировку локальных серверов.

Об этом и многом другом о работе IT-инженера вы узнаете из нашего интервью с Евгением Луневым, которое было записано в городе Панама-Сити-Бич, Флорида. В Северо-Западный регион Апельсинового штата россиянин переехал из Кремниевой долины, когда нашел новую работу. Основная причина смены работодателя была связана с экономией, так как в Калифорнии все намного дороже, чем во Флориде. Живя на берегу теплого Мексиканского залива, Лунев увлекается плаванием в морской воде и копит на свою личную пристань.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship