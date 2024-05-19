Как вычислить извращенца в церкви?

Или почему консервативных верующих тянет на запретные сексуальные развлечения.

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Как уже сообщал «Славянский Сакраменто», в апреле этого года в Пенсильвании арестован выходец из России Владимир С. Саевский 1971 г.р. Согласно уголовным обвинениям, на протяжение 15 лет он насиловал 5 детей.

Российский иммигрант содержится под стражей по обвинению в многочисленных сексуальных преступлениях в отношении к малолетним детям. Саевскому предъявлены обвинения в 42 уголовных преступлениях и шести правонарушениях, среди которых изнасилование детей, обвинение в непристойном поведении, развращение несовершеннолетних и др. Все обвинения, кроме непристойного поведения, являются уголовными преступлениями.

Предполагаемые преступления задержанного впечатляют: в частности, в уголовном деле заявляется, что мужчина активно совращал несколько малолетних девочек, совершая с ними десятки различных сексуальных актов, в том числе, принуждая их к оральному и анальному сексу.

В официальной жалобе указано, что некоторые из предполагаемых жертв находились под опекой Саевского, а некоторые из жертв являются детьми обвиняемого. Как сообщает местный прокурор, вышеуказанные события имели место в округе Ланкастер, штат Пенсильвания, в период с 2006 до конца 2021 года.

В рапорте полиции, в частности отмечается один из инцидентов, когда Саевский раздел одну из жертв, бросил ее на кровать и совершил с ней анальный половой акт. В другом случае, подозреваемый заставлял девочку трогать его пенис, пока он не эякулирует. Саевский также регулярно трогал грудь и половые органы девочек для своего сексуального удовлетворения.

Сегодня Саевский находится в тюрьме округа Ланкастер. Ему было отказано в освобождении под залог, поскольку «обвиняемый представляет опасность для общества и может скрыться», отметил судья. Ему назначен государственный защитник.

«Славянскому Сакраменто» удалось найти человека, похожего на Саевского на Facebook-страничке Славянской церкви «Вифания» в Ефрафе (Пенсильвания), однако наш запрос к администрации церкви о связи данного мужчины с вышеуказанной религиозной организацией остался без ответа. Сам Владимир Саевский, с которым мы пытались связаться через Facebook и Одноклассники, оставил нашу просьбу о комментарии также без ответа.

Руслан Гуржий, SlavicSac.com