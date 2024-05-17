Студенческий долг является второй по величине формой потребительского кредита после ипотеки, и сегодня более 45 миллионов человек должны почти 1,7 триллиона долларов. Каждые 26 секунд один из этих заемщиков студенческого кредита не выполняет свои обязательства по нему. Результатом этого является не только то, что люди могут провести всю свою жизнь по уши в долгах, иногда до самой старости, но и то, что это порождает дальнейшее экономическое, гендерное и расовое неравенство в нашем обществе.

За последние несколько лет администрация Байдена пыталась облегчить и расширить программы прощения студенческих долгов, запущенные при администрации Обамы, добившись определенного успеха в этом процессе, но постоянно сталкиваясь с юридическими проблемами со стороны республиканских штатов, которые остановили обширную программу, представленную в 2021 году и угрожают сделать то же самое с одним, выпущенным в прошлом году.

Между тем, у заемщиков все еще есть варианты: если у них низкий доход, они выплачивали кредит 10 лет или работали на должностях в сфере государственных услуг, но панорама обслуживания кредитов сложна и страдает от слабых правил и плохих игроков.

На еженедельном брифинге EMS для этнических СМИ 19 апреля группа экспертов рассказала, какие программы все еще находятся в стадии реализации, какие из них были остановлены или находятся под угрозой, а также будущие пути обеспечения доступности и равенства колледжей.

“Администрация Байдена подошла к облегчению долгового бремени двумя способами: посредством широкого облегчения долга, одобрив более 153 миллиардов долларов в виде прощения студенческих кредитов примерно для 4,3 миллиона заемщиков», и посредством целевого облегчения долга, реформируя существующие программы,” – сказал адвокат по студенческим кредитам и писатель Адам Минский. Однако попытки оказать помощь натолкнулись на стойкое политическое сопротивление.

“Первая попытка администрации позволила бы простить до 20 000 долларов долга по федеральным студенческим кредитам миллионам заемщиков в соответствии с Heroes Act от 2003 года, который позволял Департаменту образования принять отказ от правил федеральной программы кредитования в ответ на экономический ущерб, причиненный чрезвычайной ситуацией в стране — в данном случае — пандемия,” — продолжил Мински.

Это решение было оспорено коалицией штатов с республиканским большинством во главе с Небраской и Миссури и было отклонено Верховным судом с консервативным большинством в июне 2023 года на том основании, что массовое прощение долгов прямо не упоминалось в законе.

“Нынешняя вторая попытка администрации оказать широкую помощь включает в себя отдельный юридический орган — Закон о высшем образовании, который прямо допускает отказ или аннулирование задолженности по студенческому кредиту, хотя до сих пор он использовался лишь в ограниченных обстоятельствах,” — пояснил Мински. “Программа может быть запущена для заемщиков уже осенью, но большинство людей ожидают, что она также будет оспорена в суде, хотя у нее больше шансов пережить судебный иск.”

По его словам, другие целевые инициативы включают корректировку счета погашения кредита в зависимости от дохода (Income-Driven Repayment Account Adjustment), что значит прощение кредита заемщикам, которые не смогут через 20 или 25 лет выплатить кредитные планы, ориентированные на доход; программа прощения кредитов государственным услугам (The Public Service Loan Forgiveness, PSLF), обеспечивающая прощение за 10 лет заемщикам, которые работают в некоммерческих или государственных организациях; и Save Plan, освобождающий от выплаты заемщиков, зарабатывающих ниже определенного уровня, и сокращающий сроки прощения для некоторых заработков, превышающих этот уровень.

“Многие из этих инициатив также встретили сопротивление. Например, Save Plan, в котором приняли участие не менее восьми миллионов заемщиков, является предметом двух новых отдельных исков, поданных 18 республиканскими штатами, включая некоторые из тех, которые заблокировали первый план Байдена по массовому прощению долга,” — сказал Мински.

“Распространенная критика заключается в том, что эти программы несправедливы по отношению к людям, которые уже выплатили свой долг,” — добавил он. “Но люди всю свою жизнь копили на пенсию самостоятельно, до того, как появилось социальное обеспечение, и мы все равно внедрили его. Вы можете утверждать, что это было несправедливо по отношению к ним, но мы по-прежнему в целом считаем эту меру положительной.”

«Мы видим значительные действия правительства по решению кризиса студенческой задолженности, но в результате этого заемщики не понимают, получат ли они прощение, каковы параметры, кто имеет на это право и каковы последствия для них в случае невыплаты,” — сказала Мишель Шепард Зампини, старший директор по доступности колледжа в Институте доступа и успеха в колледже.

В решающий год выборов десятки миллионов заемщиков также перешли от беспрецедентного положения о выплатах в связи с пандемией, которое с марта 2020 года по осень 2023 года освобождало от уплаты и начисления процентов за федеральные студенческие кредиты, обратно к выплатам.

“Для многих из этих заемщиков ежемесячные платежи слишком высоки, чтобы они могли себе это позволить. Основные расходы на жизнь, такие как аренда, еда, уход за детьми, здравоохранение или транспорт, конкурируют со счетами по кредитам,” — объяснила Мишель Зампини. “Хотя от 92% до 93% – это непогашенные федеральные студенческие кредиты, многие из тех, у кого нефедеральные займы, частные или государственные кредиты, вообще не имеют права на эти инициативы по оказанию помощи.”

“Если Байден будет переизбран, я думаю, что администрация продолжит попытки расширить эти инициативы,” — продолжила она. “Если что-то изменится, мы услышим платформу с другой стороны: не инвестировать в эти программы помощи студентам и даже не отменять их. Многие из этих программ не гарантируются законом. Они зависят от того, кто находится в Белом доме, поэтому ставки очень высоки для будущих студентов и для тех, у кого сейчас есть долги.”

Для заемщиков, проценты которых растут как снежный ком, списание долга может стать разницей между выходом на пенсию вообще и работой на всю жизнь.

“В 1990 году я переехала во Флориду из Венесуэлы, где работала врачом со степенью магистра в области хирургии уха, носа и горла,” — сказала Вирджиния Браун, 72-летняя женщина, недавно вышедшая на пенсию, социальный работник в области психического здоровья. “Я говорила по-английски, была гражданкой и не могла найти хорошую работу. В итоге, я пошла в школу на профессиональную консультацию по психическому здоровью — мне всегда нравилось помогать людям.”

“Уже имея степень магистра, я не могла вернуться к бакалавриату или найти доступную альтернативу, поэтому взяла кредит, чтобы поступить в частный колледж Орландо Роллинз,” — продолжила она. “Люди говорили: “Ты влезаешь во все эти долги”, но это был единственный выбор.”

“После этого я работала на двух-трех работах одновременно в некоммерческой социальной службе, но проценты увеличили долг по кредиту, превысив $100 000, даже когда я платила. Ежедневно мне приходилось выбирать между выплатой до 900 долларов в месяц по кредиту или счетом за электроэнергию, и я не могла себе позволить переехать поближе к своей семье в Джерси-Сити, где я сейчас нахожусь,” — сказала она.

“Я узнал, что мой долг может быть прощен через 10 лет благодаря программе PSLF, переведя свой кредит из частного в федеральный и продолжив работать в некоммерческих организациях,” — объяснила Вирджиния Браун. “В середине 2021 года я получила электронное письмо, в котором говорилось, что долг прощен, и я не могла в это поверить. Я отправила его сыну, думая, не сплю ли я!”

“У меня была работа, которая мне нравилась, — оказание важных социальных услуг обществу, но из-за студенческих кредитов я застряла в географическом и профессиональном плане,” — добавила она. “Без этого прощения студенческого долга я бы не смогла выйти на пенсию или жить рядом со своей семьей. Прощение долгов меняет жизнь.”

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.