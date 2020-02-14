Федеральный окружной суд в Сиэтле в четверг вынес приговор 38-летней Марине Бондаренко. Бывшей жительнице Бельвью (штат Вашингтон), впоследствии переехавшей во Флориду, предстоит провести три года за решеткой и выплатить реституцию в размере двух с половиной миллионов долларов.

Бондаренко и ее партнер Владимир Пигида управляли бизнесом по «работе на дому», который на самом деле являлся обыкновенной финансовой пирамидой, по словам Федеральной прокуратуры. Когда эта пирамида предсказуемо схлопнулась, предприниматели подали на банкротство, при этом «забыв» упомянуть о том, что успели снять со счетов компании 3,3 миллиона долларов, на которые приобрели четыре дома, яхту и несколько автомобилей.

В ноябре 2018 года Марине Бондаренко и Владимиру Пигиде (которые к тому времени стали мужем и женой) были предъявлены обвинения в финансовом мошенничестве. В сентябре 2019 года Бондаренко признала себя виновной; Пигида же в сентябре 2020 года собирается предстать перед судом присяжных.