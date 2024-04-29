Русскоязычные жители Большого Лос-Анджелеса приглашают на вечер классической музыки в Западный Голливуд.

Русскоязычный Консультативный совет города Западного Голливуда приглашает всех на вечер классической музыки (MaySky Classical Night) и вручение наград с участием лидеров русскоязычного сообщества, оказавших влияние на его жизнь.

На концерте для гостей будут играть всемирно известные музыканты: Максим Величкин, Анна Друбич, Евгений Тонха, Александр Слободянник, Филип Вайман, Роксана Зеинапур, Джиованни Пьячентини и Александра Немировская.

Концерт проходит в рамках Месяца культурного наследия русскоязычного сообщества города Западный Голливуд и состоится 4 мая 2024 года в 5:00 pm по местному времени в зале городского совета Западного Голливуда, расположенном по адресу 625 N. San Vicente Blvd., West Hollywood, CA 90069. Парковка будет доступна в гараже, примыкающем к Council Chambers, со входом со стороны бульвара Сан-Висенте.

Дополнительную информацию можно узнать здесь или позвонив по телефону (323) 848-6501.

Собранные средства пойдут на помощь приюту Casa De Luz.

Виталий Атаев Трошин

California Local News Fellowship