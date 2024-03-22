В Западном Голливуде объявили о проведении “Месяца культурного наследия русскоязычных сообществ”

В Калифорнии пройдет 18-я ежегодная церемония вручения наград в русскоязычной общине, передает корреспондент “Славянского Сакраменто”. Церемония награждения приурочена к ежегодному фестивалю культур представителей бывших республик СССР и СНГ, проживающих в городе Западный Голливуд.

В городе Западный Голливуд (West Hollywood) на юге Калифорнии Cовет русскоязычной общины наградит выдающих деятелей сообщества, а также бизнесы и организации, которые оказали положительное влияние и улучшили жизнь членов сообщества Западного Голливуда и региона Лос-Анджелеса.

18-я ежегодная церемонии вручения наград русскоязычной общины состоится 4 мая текущего года в пять часов вечера по местному времени. Мероприятие пройдет в зале заседаний городского совета Западного Голливуда по адресу: 625 N. San Vicente Blvd, West Hollywood, CA 90069.

Члены русскоязычной общины могут самостоятельно номинировать, по их мнению, достойнейших представителей. Сделать это достаточно просто – до 15 апреля необходимо заполнить анкету на сайте города Западный Голливуд.

В Западном Голливуде проживает значительное количество выходцев из России, Украины, Грузии, Беларуси, Узбекистана, Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Туркменистана, Таджикистана, Латвии, Литвы и Эстонии и русский язык является объединяющим фактором для иммигрантских сообществ из этих стран.

Награждения представителей вышеуказанных сообществ, приурочено к 23-му ежегодному фестивалю “Мишка”, посвященному народностям бывших республик СССР и СНГ, проживающих в Западном Голливуде. Фестиваль состоится в воскресенье, 9 мая и станет часть обширной программы города в рамках “Месяца культурного наследия русскоязычных сообществ”.

“Поскольку опустошительная война продолжает охватывать Украину, программа Месяца культурного наследия русскоязычных сообществ будет по-прежнему сосредоточена на отстаивании мира в Украине и объединении разнообразных русскоязычных сообществ, с целью межкультурной коллаборации и приема в члены новых представителей общества”, – говорится на сайте города.

В рамках Месяца культурного наследия русскоязычных сообществ также планируется проведение “Дня победы в Европе” и других этнических мероприятий.

Vitaly Ataev Troshin, SlavicSac.com

California Local News Fellowship