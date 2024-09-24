Выборы в самом русскоязычном южнокалифорнийском городе.

Южнокалифорнийский город Западный Голливуд, известный своей многочисленной русскоязычной общиной, готовится к всеобщим муниципальным выборам, которые состоятся 5 ноября этого года, в день президентских выборов этого года.

В этот день жителям Западного Голливуда предстоит выбрать двух новых членов городского совета, нового мэра и проголосовать за или против предложения, касающегося местного законодательства. Результаты голосования могут существенно повлиять на будущее города. Действующий мэр, Джон Эриксон, снова выдвигает свою кандидатуру, недавно он поблагодарил волонтёров, активно участвующих в его избирательной кампании.

Все кандидаты задействованы в активных агитационных мероприятиях, предлагая свои взгляды на развитие и поддержание этого небольшого, но важного для округа Лос-Анджелес города. На выборах в 2024 году будут представлены девять кандидатов. Их имена в бюллетене будут указаны в следующем порядке: Стефани ЛаХарт, Джон М. Эриксон, Дэнни Ханг, Дориан Дж. Джексон, Джордан Коккерам, Ларри Блок, Джордж Никл, Зекая Райт, Уильям Вест Сигмиллер и Рэйчел Шмейдлер. Узнать больше о каждом из кандидатов можно на официальном сайте города по ссылке.

Как сообщают городские власти, западного Голливуда, 17 сентября был объявлен Днем национальной регистрации избирателей 2024 года. Для участия в выборах необходимо зарегистрироваться до 21 октября 2024 года. Проверить свою регистрацию можно на сайте регистратора округа Лос-Анджелес или по телефону (800) 815-2666. Начиная с 7 октября избиратели города начнут получать бюллетени для голосования по почте. Также будут открыты центры для голосования по всему городу, где можно будет сделать свой выбор досрочно.

Администрация Западного Голливуда также организует встречи для информирования избирателей. Так, 5 октября 2024 года пройдет собрание, где будет представлена информация о ближайших выборах и все желающие, кто не смог сделать это самостоятельно или у кого возникли вопросы, смогут зарегистрироваться для участия в голосовании.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship