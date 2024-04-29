Еврейские художники не хотят выставлять свои картины в знак протеста против политики Израиля.

В Сан-Франциско вспыхнул конфликт вокруг предстоящей выставки California Jewish Open в Современном еврейском музее в Сан-Франциско (CJM), открытие которой запланировано на июнь. Группа еврейских художников, называющих себя «Калифорнийские еврейские художники за Палестину», выступает против израильской политики в отношении Палестины, поэтому они отказались выставлять свои работы на экспозиции, организованной музеем (CJM).

События в Секторе Газа и Израиле, начавшиеся 7 октября 2023 года, вызвали волну недовольства среди американских художников. Несмотря на расстояние в 12 000 км между Сан-Франциско и эпицентром конфликта, дискуссия оправданности израильской политики проникла и в их сферу искусства.

Семь еврейских художников-антисионистов, решивших не участвовать в выставке, выразили свои требования, среди которых – чтобы музей разгласил имена своих спонсоров и отказался от всех источников финансирования, связанных с Израилем. Художники протестуют против размещения своих работ рядом с произведениями, которые поддерживают еврейскую государственность и не описывают страдания палестинцев.

Тем не менее руководство CJM отклонило запросы художников, подчеркнув, что музей остается открытым для всех течений в искусстве. Они также заявили о намерении сохранить диалог даже при существовании различных политических взглядов среди художников.

Однако отказ художников-антисионистов не остановил подготовку выставки. Ожидается, что мероприятие пройдет с участием как сторонников, так и критиков политики государства Израиль, отражая разнообразие мнений внутри еврейского общества и американской художественной сцены.

Виталий Атаев Трошин

California Local News Fellowship