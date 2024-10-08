С 6:00 до 21:00 5 октября, 12 октября, 15 ноября, 14 декабря и 21 декабря текущего года в городе Западный Голливуд проходит многодневный фестиваль “Искусство против войны”.

Адрес: 1166 N Vista St, West Hollywood, CA 90046.

Фестиваль “Искусство против войны” предлагает взглянуть на быстрорастущую группу беженцев из Восточной Европы в Калифорнии. Организаторы подчеркивают, что фестиваль демонстрирует “растущую реальность: Южная Калифорния теперь должна задуматься о том, как интегрировать этот приток беженцев — многие из которых спасаются от войны на Украине и репрессий в России и Беларуси — в местную жизнь”.

Фестиваль освещает это новое сообщество, предлагая платформу для диалога между этими иммигрантами и широкой общественностью. В программе — два театральных сольных шоу, арт-ярмарка, документальный фильм и показ короткометражных фильмов, созданных художниками из Беларуси, России, Украины, США и других стран.

Также будут проведены «Разговоры об Искусстве», посвященные эмоциональным и политическим последствиям войны, переселению и жизни в изгнании. Эти выступления побуждают местное общество задуматься о влиянии этой растущей группы иммигрантов и о том, как лучше взаимодействовать с ней.

Мероприятие проходит при поддержке администрации одного из самых русскоязычных городов Америки — Западного Голливуда, в котором проживает сообщество, сформировавшееся из иммигрантов с постсоветского пространства, которых активно поддерживают чиновники города.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship