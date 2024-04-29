25 апреля Законодательное собрание Калифорнии одобрило меру сенатора штата Билла Додда (демократ от Напы) по созданию побратимских отношений между Калифорнией и Львовской областью, которую сенатор Додд внес в самом начале этого года, указав, что “эта мера расширит приглашение жителей Львовской области (Украина) присоединиться к Калифорнии для побратимских отношений”.

В тексте резолюции Сената SCR96 говорится, что “заметное количество украинцев начало прибывать в Калифорнию в конце 19 века, и сейчас в Калифорнии проживает одна из крупнейших украинских общин в стране: примерно каждый шестой украинский иммигрант в Соединенных Штатах проживает в Калифорнии… В Калифорнии проживает более 100 000 американцев украинского происхождения, причем большинство американцев украинского происхождения проживают в мегаполисах Сакраменто, районе залива и Лос-Анджелесе. Сакраменто занимает первое место в стране по доле украинских иммигрантов в населении.”

Среди причин для установления побратимских отношений указывается, что “Львовская область привлекает различные этнические группы с разными культурными и религиозными традициями и является домом для православной, армянской и католической церквей, синагоги, мечети и других сосуществующих религиозных традиций;

Львовская область имеет богатые традиции образования и науки, что делает ее идеальным партнером для академических обменов с университетами Калифорнии. Сотрудничество в области исследований, технологий и инноваций может процветать, учитывая исторические связи региона и Калифорнии и общую приверженность прогрессу;

Львовская область является выдающимся примером слияния архитектурных и художественных традиций Восточной Европы, Италии и Германии, что создает возможности для совместных проектов в области культуры и искусства;

Львовская область имеет стратегическое расположение и экономический потенциал, которые открывают возможности для торговли, инвестиций и делового партнерства. Совместные инициативы могут способствовать экономическому росту, созданию рабочих мест и устойчивому развитию.”

Также в тексте резолюции подчеркивается, что “Калифорния одной из первых признала трагедию Голодомора 1932–1933 годов в Украине, в том числе установила в 1986 году в Гранд-парке Глории Молины мемориал в память о миллионах погибших украинцев, который сегодня рассказывает миру о преступления сталинского режима; Партнерство Национальной гвардии Калифорнии и Украины было инициировано в 1993 году и является одним из результатов и прогрессивного партнерства в рамках Программы партнерства государств Европейского командования США.

В 2014 году Сенат штата Калифорния одобрил резолюцию о сотрудничестве Национальной гвардии Калифорнии и Украины. За прошедшие годы партнерство с Национальной гвардией Калифорнии и Украиной сделало гуманитарную поддержку постоянным аспектом каждой операции, включая помощь в ремонте школ во Львовской области.”

“Намерение Законодательного собрания посредством побратимских отношений со Львовской областью состоит в дальнейшем содействии процветанию обоих регионов и улучшении международного взаимопонимания и доброй воли между обоими регионами; любые соглашения между штатами будут разрабатываться и поддерживаться посредством взаимного сотрудничества и участия правительства и Регионального совета Львовской области, а также правительства и Законодательного собрания Калифорнии.

Посольство Украины выразило свою благодарность Сенату Калифорнии за принятие резолюции и желание совместно работать над проектами.

Виталий Атаев Трошин

California Local News Fellowship