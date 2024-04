В Сакраменто неизвестным убит 16-летний Кирилл Труш

20 апреля в районе 5 вечера после сообщения о кровотечении у человека в район моста Tower Bridge (или “Желтого моста”, как его называют местные) в Вест-Сакраменто была отправлена группа полицейских. После прибытия на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело молодого человека, получившего многочисленные ножевые ранения, оказавшиеся несовместимыми с жизнью, пострадавший скончался, несмотря на оказанные оказанную медицинскую помощь.

Расследование показало, что причиной полученных смертельных травм стала ссора с дракой, поэтому дело было квалифицировано как убийство. Жертвой стал второкурсник Center High School в Антилопе, 16-летний Кирилл Труш.

В пятницу, 26 апреля, друзья, одноклассники и близкие собрались в парке города Антилоп, чтобы почтить память Кирилла, они приняли свечи, воздушные шары и фотографии подростка. Они выразили надежду услышать от полицейских информацию о подозреваемых.

Кэти Труш организовала сбор средств на GoFundMe для помощи семье Кирилла в связи с его смертью.

“Он был энергичным мальчиком с заразительной улыбкой. Он любил свою семью, особенно сестру Анамилку. Мы обращаемся к вам за поддержкой, чтобы покрыть непредвиденные расходы на похороны и обеспечить финансовую стабильность семье Кирилла в этот невероятно трудный период. Мы просим вас поддержать семью в своих мыслях и молитвах, и пусть Бог благословит каждого из вас за вашу щедрость. Спасибо от семьи Труш – Виталия, Тани и Анамилы,” – говорится в фандрайзинге.

Среди тех, кто пожертвовал деньги – одноклассники юноши, друзья семьи и просто неравнодушные люди – все выразили свои соболезнования и слова поддержки семье.

Прощальная церемония пройдет 1 мая в 7:00 вечера в церкви Light of the Gospel Church по адресу 850 Cirby Way, Roseville, а похороны состоятся 2 мая в 10:00 утра по адресу 7401 Auburn Blvd Citrus Hights.

Полицейские Вест-Сакраменто ведут расследование смерти юноши, они попросили всех одноклассников и друзей Кирилла, у кого есть видео драки или кто видел его до того, как оно было удалено из Instagram, сообщить об этом.

Виталий Атаев Трошин, California Local News Fellowship

Елена Кузнецова, SlavicSac.com