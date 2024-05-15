В мае 2024 года произошла мощная геомагнитная буря класса G5, ставшая сильнейшей на Земле с 2003 года, и вызвавшая полярные сияния на гораздо более низких широтах, чем обычно: красивое явление можно было наблюдать в минувшие выходные в самых разных уголках мира. В США полярное сияние смогли увидеть жители Калифорнии и даже Флориды – настолько мощной была буря!

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), сейчас солнечная буря утихла до уровня G2, поэтому северным сиянием смогут полюбоваться жители в некоторых штатах верхней части Среднего Запада, от Айдахо до Нью-Йорка.

В Калифорнии редким явлением можно было полюбоваться, начиная от северной части штата и вплоть до округа Сан-Луис-Обиспо, в Лос-Анджелесе оно уже было едва заметно.

Чтобы не упустить уникальную возможность посмотреть северное сияние своими глазами, в минувшую пятницу жители района Залива Сан-Франциско поспешили к смотровым площадкам, выходящим на север. Вскоре в сети стали появляться красочные фотографии, запечатлевшие розово-зеленые вспышки над мостом Золотые ворота.

Однако, часто фотографии северной Авроры оказывались ярче, чем само сияние, увиденное невооруженным глазом. Это связано с тем, что человеческий глаз может обрабатывать изображения и свет за тридцатую долю секунды, а камеры работают медленнее, особенно когда они настроены на какой-либо режим долгой выдержки. В любом случае, чтобы насладиться редким явлением полной мере, лучше всего было выехать подальше от городских огней.

Однако помимо красочного зрелища геомагнитная буря негативно повлияла на наземное вещание и двустороннюю радиосвязь в диапазонах ВЧ (высокие частоты), ОВЧ (очень высокие частоты) и УВЧ (ултьтравысокие частоты), помешав распространению радиоволн в ионосфере.

“Прямо сейчас происходит крупная геомагнитная солнечная буря. Крупнейший за долгое время. Спутники Starlink находятся под большим давлением, но пока выдерживают,” – написал Илон Маск в своем X.

NOAA сообщило о сбоях в энергосистеме и ухудшении работы GPS и высокочастотной радиосвязи, Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) и Департамент энергетики США не сообщали о каких-либо существенных воздействиях.