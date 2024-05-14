Этот закон запрещает поставки в США низкообогащенного урана, произведенного в России или на российском предприятии, пишет Русская служба «Голоса Америки».

В понедельник президент США Джо Байден подписал законопроект H.R.1042 – «О запрете импорта российского урана», ранее принятый Конгрессом США.

Американские компании платили России примерно 1 миллиард долларов в год за обогащенный уран – основное топливо для коммерческих атомных реакторов. «Росатом» поставлял примерно 20 процентов обогащенного урана, используемых на 93 атомных реакторах в США.

Эти поставки продолжались даже после того, как в 2023 году появились документальные подтверждения, что «Росатом» работал над поставками российскому оружейному бизнесу компонентов, технологий и сырья для ракетного топлива, используемого для войны в Украине.

Закон о запрете российского урана должен вступить в силу через 90 дней после его подписания . Он предусматривает исключения до 2028 года для предприятий, которые будут вынуждены остановить ядерные реакторы после прекращения российских поставок.

В заявлении советника по национальной безопасности Джейка Салливана говорится, что «президент Байден подписал исторический закон, который укрепит энергетическую и экономическую безопасность США и устранит зависимость от России в области гражданской ядерной энергетики».



По мнению администрации Байдена «этот новый закон восстанавливает лидерство Америки в ядерном секторе. Он поможет обеспечить безопасность энергетического сектора США для будущих поколений».

В Белом доме также надеются, что благодаря беспрецедентному федеральному финансированию в размере 2,72 миллиарда долларов, недавно выделенных Конгрессом США, в стране будут запущены новые мощности по обогащению урана.

«Мы привержены долгосрочному росту нашего ядерного сектора», – подчеркнул Салливан.



Кроме того, США договорились с Канадой, Францией, Японией и Великобританией в декабре прошлого года – совместно инвестировать 4,2 миллиарда долларов в расширение обогатительных и конверсионных мощностей в своих странах.