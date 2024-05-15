Президент Армении посетил Калифорнию с рабочим визитом

С 7 по 13 мая состоялся рабочий визит президента республики Армения Ваагна Хачатуряна в Калифорнию, в ходе которого он провел ряд встреч с губернатором штата, мэром Лос-Анджелеса, представителями армянской диаспоры, религиозными деятелями и руководителями IT- компаний.

7 мая президент Ваагн Хачатурян провел две встречи: он встретился с представителями Армянской Ассамблеи Америки Давидом Оджакяном, Джоном Кевраняном и Валиной Агбабян и с президентом отделения Армянского всеобщего благотворительного союза в Кремниевой долине и компании «Synopsis Armenia» Ервантом Зоряном.

Среда, 8 мая, была богата поездками по северу штата: Ваагн Хачатурян посетил армянскую церковь Святого Андрея в Купертино и принял участие в литургии. В сопровождении старшего священника отца Татева Арутюняна он также посетил центр при церкви и встретился с детьми, посещающими субботнюю школу церкви, и работниками школы-центра.

Президент посетил Кремниевую долину и встретился с основателем и генеральным директором компании NVIDIA Дженсеном Хуангом, в ходе совместной встречи президент Ваагн Хачатурян и директор NVIDIA высоко оценили существующее тесное сотрудничество между организацией и Республикой Армения, а также рассмотрели вопросы дальнейшего расширения сотрудничества в сфере ИТ и внедрения совместных проектов. Дженсен Хунаг подчеркнул, что IT-сектор Армении имеет большой потенциал для развития, что дает возможность предпринять шаги для дальнейшего углубления сотрудничества.

В этот день армянский президент встретился с представителями армянской общины Сан-Франциско и соседних регионов.

Кроме визита района залива Сан-Франциско и Кремниевую долину делегация армянского президента побывала во Фресно, где они возложили цветы на могиле известного американского писателя армянского происхождения Уильяма Сарояна, находящейся на историческом кладбище Арарат. Во время экскурсии по дому-музею писателя к президентской делегации присоединился мэр города Джерри Дайер. Ожидается, что в начале октября он приедет в Армению на встречу с президентом и другими членами правительства.

9 мая Ваагн Хачатурян посетил компанию «Synopsys» в Кремниевой долине и встретился с президентом и генеральным директором компании Сассином Гази.

В этот же день президент Армении встретился с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом в городе Сакраменто. В начале встречи Гэвин Ньюсом поприветствовал Ваагна Хачатуряна и поблагодарил его за визит в Калифорнию. В ходе беседы обе стороны высоко оценили тесное сотрудничество между Арменией и США на протяжении более трёх десятилетий по всем направлениям.

24 апреля губернатор штата Гэвин Ньюсом принял прокламацию, провозглашающую этот день «Днем памяти Геноцида армян»: именно в этот день в 1915 году Османская империя устроила геноцид армянского народа, к которому длительное время относилась как к людям второго сорта. В результате была организована насильственная депортация армян. Были убиты полтора миллиона жителей, в том числе женщины и дети. В тексте прокламации Гэвин Ньюсом назвал геноцид армян первым геноцидом двадцатого века.

“К сожалению, это сообщество стало объектом актов ненависти, о которых слишком часто не сообщается. Калифорния принимает меры по борьбе с расовой, этнической и религиозной ненавистью посредством усиления безопасности в молитвенных домах и других культурных центрах, находящихся в зоне риска, программ по борьбе с ненавистью, которые способствуют толерантности и поддержке жертв, анонимной горячей линии для сообщений для жертв и свидетелей актов ненависти, и другие ресурсы.

Калифорния полна решимости продолжать эту работу по защите безопасности и благополучия всех наших сообществ. Давайте вновь обязуемся помнить болезненные уроки прошлого и всегда выступать против ненависти и злодеяний, где бы они ни происходили,” – говорится в тексте прокламации губернатора Ньюсома.

10 мая президент Хачатурян встретился с мэром Лос-Анджелеса Карен Басс, которая, приветствуя его, сказала: «Мы имеем честь приветствовать президента Армении Его Превосходительство Ваагна Хачатуряна сегодня в мэрии Лос-Анджелеса. Будучи городом-побратимом Еревана, Лос-Анджелес поддерживает Армению и будет продолжать обеспечивать благополучие армян, живущих в Лос-Анджелесе, предоставляя им поддержку, необходимую для процветания. У США и Армении прочные отношения, основанные на общих ценностях и приверженности демократическому процессу, и мы надеемся на дальнейшее и прочное партнерство с Арменией и армянским народом».

В ходе беседы с мэром калифорнийского мегаполиса, среди прочего, обсудили идею относительно осуществления прямых авиарейсов между США и Арменией и перспектив реализации такой возможности между Лос-Анджелесом и Ереваном.

В этот же день президент Армении встретился с руководителем Западно-Армянской епархии в США архиепископом Тер-Овнаном Тертеряном, который отметил, что присутствие высоких государственных деятелей в пресвитерии и в целом создание возможностей для встреч с диаспорскими организациями дает дополнительный заряд не только укреплению деловой, духовной и простой человеческие отношения между Арменией и Диаспорой, но и вдохновляет армян, живущих вдали от родины, на дальнейшее продвижение своей деятельности.

11 мая в своей резиденции в Лос-Анджелесе президент Армении провел целый ряд встреч: он принял председателя регионального комитета Армянской демократической либеральной партии «Рамкавар» Западного побережья США Тамар Поладян Перрон и ее представителей; членов Центрального правления Социал-демократической партии «Гнчакян» (СДП) во главе с председателем Амбиком Сарафяном; за чайным столом встретился с представителями Союза армян Ирана и армян Ирака.

Также он принял мэра Пасадены Виктора Гордо, на встрече с которым были обсуждены возможности развития сотрудничества между городами Пасадена и Армения по принципу городов-побратимов. Отдельно прошла встреча с мэром Глендейла Элен Асатрян, которая рассказала о многочисленных инициативах армянской общины города, а также развитии сотрудничества между местными организациями и официальными армянскими дипломатическими кругами, существующих проблемах и предпринимаемых необходимых шагах по их решению.

Рабочий визит Ваагна Хачатуряна в Калифорнию завершился 13 мая встречей с руководителем Католической епархии епископом Мурадян Микаэлом в лос-анджелесской резиденции президента Армении,в ходе которой они поговорили об изменениях в общинной жизни армян-католиков в Армении и Диаспоре.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship